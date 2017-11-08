İsta, Essen’de Yeni Teknoloji Merkezini Açıyor

Binalarda daha fazla enerji verimliliği için yeni nesil
dijital teknolojiler Essen’deki “ista Technikum” da geliştirilecek. Şirket bu sayede dijital yenilikçilik deki öncü rolünü daha da genişletiyor.
Dijital ısı pay ölçer lerden akıllı duman dedektörlerine
kadar ista’nın tüm ürünleri yeni teknoloji merkezinde geliştirilecek. Şirket, ilk konsept fikirden piyasa olgunluğuna kadar, tüm araştırma ve cihaz geliştirme çalışmalarını tek bir yerde topluyor. ista, böylece binaların dijitalleşmesinde dünya çapındaki müşterilerini desteklemek için kendi konumunu daha da güçlendirmek istiyor.
Bu amaçla, ista yaklaşık olarak 75 çalışana yeni fikirleri ve teknolojileri
özgürce ve ilk günkü heyecanla geliştirmeleri için iş imkanı sağlayacak. ista nın COO su Jochen Schein yaptığı açıklamada “ista Technikum da akıllı binalar için yenilikçi ve çekici çözümler üzerinde çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.
ista her yıl dijital cihazlar ve altyapı için 100 Milyon Euro’nun
üzerinde yatırım yapıyor. Bugün, şirketin şimdiden 16 Milyon un üzerinde iletişim halinde cihazı kullanımdadır. Her ay bu sayıya 400 Bin adet yeni cihaz eklenmektedir. Bu sayede ısı ve su tüketimleri dairelere girilmeden, radyo teknolojisi ile uzaktan okunabilmektedir. Gelecekte Akıllı Bina teknolojilerine yeni hizmetler eklenecektir.