İSKİD’den Üyelerine ve Sektöre Yönelik ARGE Destekleri Semineri Düzenlendi

İSKİD Üniversite Sanayi ve Burs Komisyonu tarafından,
son zamanlarda yürürlüğe giren AR-GE yönetmelikleri ve buna bağlı olarak devlet destekleri konusunda sektörü ve üyelerini bilgilendirmek amacıyla ARGE Destekleri Seminerini gerçekleştirdi.
21 Eylül 2017 tarihinde Point Otel’de yapılan ve sektörde
öncü üyelerinin AB ve TÜBİTAK destekli ARGE Proje Uygulama örnekleriyle de zenginleştirilen seminere üye firma temsilcileri, ARGE çalışanları ve basın yoğun ilgi gösterdi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan İSKİD Başkanı Sayın Taner
YÖNET, yaptığı konuşmada, günümüzde ARGE’nin önemini vurgulamanın artık yersiz olduğunu, rekabet gücünün temelini ARGE’nin oluşturduğunu vurgulayarak, ARGE konusunda geri kalanların gelecekte yerlerinin olamayacağını vurguladı.
İSKİD Üniversite Sanayi ve Burs Komisyonu Başkanı ve FRİTERM
AR-GE Müdürü Dr. Hüseyin ONBAŞIOĞLU’nun giriş konuşmasında, ARGE’nin tanımı ve Sektör ile ülke genelinde ARGE faaliyetlerinin durumu ve beklentilere değindi. Ayrıca, gelecekte ARGE çalışmalarında başarılı olunabilmesi için gerekli şartların anlatımı ile başlayan etkinlik, ARGEDEM Danışmanlık Firması’ndan Emrah Karabıyık “ARGE Yönetmeliği, yapılan değişiklikler, ARGE desteği veren kurum/kuruluşlar ve destek kapsamı” içerikli sunumuyla devam etti. Ardından Kürsüye çıkan, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmail EKMEKÇİ ARGE Proje Uygulama detayları ile başvuru esnasında ve proje uygulamasında dikkat edilmesi gerekli hususlar hakkında önemli bilgiler verdi.
Programın ikinci bölümünde ARÇELİK Teknoloji Yönetimi
ve ARGE Teşvikleri Takım Lideri Sayın Evrim ÖZGÜL, ARÇELİK ARGE Merkezi tanıtımı yanısıra ARÇELİK içinde uygulanan ARGE Çalışmaları örnekleri ile desteklerden ne ölçüde faydalanılabileceğine değindi. Doğu İklimlendirme İş Geliştirme Müdürü Sayın Süleyman KAVAS ve ALDAĞ AŞ. İş Geliştirme Şefi Sayın Hamza SONKUR firmalarında gerçekleşen TÜBİTAK destekli ARGE Proje örnekleri ile uygulama deneyimlerini aktardılar.
AR-DE Desteklerinin tüm yönüyle ele alındığı seminer, soru cevap bölümüyle son buldu.
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