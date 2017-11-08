Isı İstasyonlarında Mülkiyet Kargaşasına Son

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?
1958 Kıbrıs doğumluyum. Orta öğrenimimi tamamladıktan sonra İngiltere’ye gittim ve eğitimimi orda tamamladım. Eğitim hayatımı tamamladıktan sonra 1985 yılında Türkiye’ye geldim ve kendimi dış ticaretin içinde buldum.
Bu mesleği seçmenizdeki en büyük etken nedir?
Hayal ettiğim bir meslek olması ve fırsatın elime geçmesiyle bu mesleği tercih etmiş oldum.
Kuruluş hikâyenizden bahseder misiniz?
Daf Enerji Yönetimi olarak firmamız hali hazırda faaliyet gösteren Daf Enerji firmasının servis ve sayaç okuma-gider paylaşım departmanı idi.
2015 yılı son çeyreğinde DAF Enerji ve Danfoss firmaları güçlerini birleştirme kararı aldığında biz de departman olarak profesyonel bir servis ve sayaç okuma-gider paylaşım firması olarak ayrıldık.
Firmanızın ürünleri ve hizmetleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Daf Enerji Yönetimi olarak ısı gider paylaşım sistemlerinde kullanılan ısı pay ölçerin ve termostatik vanaların satışını gerçekleştiriyoruz. Hizmet olarak ise ısı gider paylaşım sistemleri çatısı altında marka gözetmeksizin sayaç okuma ve gider paylaşım hizmetlerimizi daire sakinlerine ve site yönetimlerine dijital ortamda sağlıyoruz.
Diğer bir kolumuz da ısı istasyonundaki üretim tecrübemizden dolayı marka gözetmeksizin ısı istasyonlarının bakım onarım hizmeti olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu bakım, onarım ve servis hizmetlerimiz ise periyodik bakım, yıllık bakım yâda bizim ısı istasyonumuz ise garanti uzatma olarak olabiliyor. Kendi ürünümüz olmayan ısı istasyonlarının bakım onarım ve servisini ise üretici olmamızdan kaynaklı gelen tecrübemizden dolayı daire sakinlerinin yada site yönetimlerinin bizlerden bu hizmetimizi istemesiyle sağlıya biliyoruz.
Isı istasyonlarının kullanılmaya başlanmasından sonra ne tür durumlarla karşılaşıyoruz?
En fazla karşılaştığımız durum ısı istasyonunun mülkiyet kargaşası.
Daire sakinleri ısı istasyonlarının kendilerine ait olduğunu benimseyebilmiş değiller, site yönetimleri ise bu durumu daire sakinlerine anlatamıyorlar. Bunun akabinde bakım, onarım ve servis hizmetleriyle ilgili kiminle anlaşılacağı durumu net olarak anlaşılamıyor. Biz bunu ortaya çıkartmak için site yönetimleri ve daire sakinlerine anlatıp sonuca bağlama konusunda zorlanıyoruz. Çünkü sıcak su merkezi ısıtma sisteminden geliyor ve her bir daireye bağlı olan ısı istasyonlarına gidiyor. Isı istasyonlarında bulunan eşanjörler vasıtası ile de kullanım sıcak suyu elde edilip dairelere gönderiliyor.
Yani ısıtma ve sıcak su ihtiyacı için sıcak su merkezi sistemden geliyor bu da site yönetimleri ve daire sakinleri arasında geçmişten gelen bir alışkanlık olarak bir “ısı istasyonu mülkiyet” anlaşmazlığına sebebiyet veriyor.
Bunu da biraz daha fazla çaba sarfedip daha çok anlatarak aşabileceğimizi düşünüyorum.
Peki ısı istasyonlarının mülkiyeti kime aittir ve sebepleri nelerdir?
Isı istasyonlarının mülkiyeti bağımsız bölüm maliklerine aittir. Sebebi ısı istasyonlarının ihtiyaç duyulan sıcak su üretimini sağlamasıdır. Aynı bir kombi gibi sıcak su ısı istasyonlarında üretilip kullanıma verilmektedir.
Isı istasyonlarının bakım, onarım ve servis hizmetlerinizle ilgili bilgi verebilir misiniz?
Isı istasyonlarının da tıpkı kombiler gibi her yıl bakımının yapılması gerekiyor. Bizler de bu gerekliliği gerek cihaz ömrü, gerek cihaz verimliliği gerek se de ısınma ve kullanım sıcak suyu ihtiyacının kesintisiz sağlanması amacıyla sürekli vurgulamaya çalışıyoruz.
Bakım ile alakalı bizim sağladığımız çözümler 3 farklı paket olarak sunuluyor: 1. Yıllık Bakım, 2. Garanti uzatma 3. Bakım + garanti uzatma
Bundan sonraki süreçte sektörde ne gibi işlere imza atmayı hedefliyorsunuz?
Şu anda bizim alt yapısını tamamladığımız sistemimiz üzerinden projenin yakınına bile gitmeden akıllı sayaçların 2 saate bir okunması, ayrıca okunan değerlerin daire sakinleri veya site yönetimleri tarafından izlenmesi ile ilgili projemizi tamamladık.
Hatta bunu yapan rakiplerimizden bir adım daha öne gidip daire sakinlerine kullanıcı adı ve şifresiyle günlük, haftalık ve aylık tüketimlerini takip etme olanağını sağlıyoruz.
Faaliyet gösterdiğiniz alanlarda dünden bugüne olan değişiklikleri nasıl değerlendirirsiniz?
Isı istasyonları aslında 5-6 yıllık bir geçmişi olan sistemler. Ve her geçen gün daha da gelişmekte. Biz de şirketimizin yöneticileri ve çalışanları olarak bunları yakından takip ediyoruz. Gelişmekte olan bir sistem olduğu için ileriye dönük olarak IOT’ ye ( Nesnelerin İnterneti ) uyumlu sistemlerimizi şimdiden geliştirmiş durumdayız. Yani kullanıcılarımız evlerine dönerken ya da evden çıktıklarında akıllı cihazlarındaki uygulamamızla ısı istasyonlarını, termostatik vanalarını açık kapatabilecekler.
Referans proje olarak neleri söyleyebilirsiniz?
Periyodik bakım, onarım ve garanti uzatma hizmetimiz proje olarak NEF 11 sitesiyle başladı ve RESİM İSTANBUL sitesiyle devam etti. Ayrıca site yönetimleri dışında GİNZA LAVİNYA, ARCADIUM LIFE, ERÖĞÜTLER, EVORA İSTANBUL gibi toplam 26 farklı sitede daire sakinleriyle de anlaşmalar yapıp servis hizmeti sağladıklarımız var. Buna ek olarak Bağdat caddesinde büyük lüks projeler de bu hizmetimizi bizden talep ediyorlar.
Hem bütçesel hem de büyüme hedefi olarak 2017 nasıl geçti 2018 yılından beklentileriniz nelerdir?
2017 yılının son çeyreği daha bitmedi ama yılbaşında hizmet verdiğimiz konut sayısında şuana kadar %50’ lik büyüme gerçekleştirmiş durumdayız. 2018 yılından beklentimiz yurt içindeki bütün projelerimizi uzaktan okuma sistemimize dahil edip ilerleyen dönem içinde yurt dışı pazarına açılmak.
Son olarak firmanızın gelişim sürecini ve geldiğiniz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bunu konut sayısıyla açıklamak isterim. Firmamız Daf enerji firmasının içinde 2009 yılından buyana faaliyet gösteriyordu. 2009 yılında firmamız sadece ısı gider paylaşım hizmeti veriyordu ısı pay ölçer, ısı sayacı, termostatik vana ve su sayacı tedarik ediyorduk. Bu konuda hizmet verdiğimiz konut sayısı 5.000 adetti. 2009 yılından 2011 yıllına kadar geçen zaman diliminde % 15’lik bir büyüme sağladık.
2012 yılına geldiğimiz zaman 11 misli bir büyüme oranıyla 56.000 konuta hizmet vermeye başladık. 2009 yılından 2017 yılına kadar geçen zaman diliminde hep büyüyen bir firma olduk ve şuanda 35 kişilik teknik kadro ile 150.000 konuta hizmet veren sektör lideri bir firma durumundayız. Bu bakımdan sektörümüzde tercih edilen firma olmayı devam ettirerek bulunduğumuz noktayı daha da geliştirmek amacıyla yurt dışında da projeler yapmayı hedefliyoruz.