IMI, Hvac Dünyasında Çığır Açacak Yeni Ürünleriyle ISK-SODEX Fuarı’ndaydı

Isıtma, Soğutma ve Havalanırma sektörlerinin en önemli platformlarından ISK-SODEX Fuarı, 04 – 07 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. İç ortam iklimlendirmesi kontrolüne yönelik çözüm sunan IMI Hydronic Engineering de bu yıl ilk kez ISK-SODEX fuarına katıldı.
Dünya genelinde, güçlü mühendislik bilgi birikimiyle gerçekleştirdiği AR-GE çalışmaları sonucu HVAC sektörünü son teknoloji ve yenilikçi ürünlerle buluşturmada öncü olan IMI, 2016 yılında sektöre sunduğu yepyeni ürünlerini ISK-Sodex’te tanıttı. Müteahhitlerin ve tasarımcıların günlük iş akışlarına kolaylık ve hız kazandıracak olan ürünleriyle iddiasını bir kez daha bu fuarda ortaya koyan IMI, Basınçlandırma, Balanslama ve Termostatik Kontrol alanındaki ürünleriyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
IMI’nin, dünyaca ünlü sektör oyuncularına ev sahipliği yapan ISK-SODEX fuarında sektöre sunduğu ürünler arasında bugüne kadar sektörde hiç karşılaşılmayan ve kendi kulvarına yön verecek olan yeni dijital akütüatör Slider, hassas oda sıcaklığını kontrol eden TA-Modulator, termostatik radyatör vanalarına fark yaratacak özellikte yeni nesil otomatik Eclipse, sektörde bulunanlara oranla tortu ve çamur ayırmada 9 kat daha etkili Zeparo G-Force ve hassas basınçlandırmada gelecek dönemin öncüsü olacak Transfero Connect bulunuyor.
Kontrolde hassasiyeti sevenler için: TA- Modulator…
IMI Hydronic Engineering’in 2016 yılına damgasını vuracak yeni ürünü TA-Modulator, yükseltilmiş performansı ile sektörün gözdesi olacak. hassas oda sıcaklığını garanti ederk %18’e varan enerji tassarrufu sağlayan TA-Modulator, lineer vana karakteristiğine sahip vanalara kıyasla 6 kata kadar daha büyük vana stoğu sunuyor.
Akıllı dijital kontrol TA-Slider…
Hidronik balanslama yapan dijital olarak programlanabilir akütüatör TA-Slider 160/500 ve TA-Slider 750 / 1250 devre alma zamanından tasarruf ettiriyor. Hızlı hata tespiti için son 10 hata depolaması bulunan TA-Slider’ın, geleneksel aktüatörlere kıyasla 10 kat daha fazla ayar seçeneği bulunuyor. Bu akıllı akütüatör, Dongle ile bluetooth üzerinden bağlantıya geçilerek kontrol edilebiliyor.
İlk siklon vakum gaz alma sistemine sahip basınçlandırma sistemi: Transfero Connect
Siklon vakum gaz alma sistemine sahip ilk basınçlandırma sistemi olan Transfero Connect, tek bir cihaz ile iki görevi yönetiyor. Su içerisindeki çözülmüş oksijeni ayrıştırarak tesisatı korurken aynı zamanda basınç kontrolü de sağlıyor. %50 daha fazla verimlilik ile Transfero Connect, verimlilikte iddiasını ortaya koyuyor.
6 çevrimde tesisatın %96’ını temizleyen Zeparo G-Force…
Her tür tesisatın ana hatlarına takılabilen Zeparo G-force, pislik ve çamur ayırmadaki gücüyle dikkat çekiyor. Zeparo G-force, magnetit ayrışması için opsiyonel magnetit çubuğunun yanı sıra flanşlı, kaynaklı ve yivli bağlantıya da sahip…6 çevrimde tesisatın %96’ını temizleyen Zeparo G-force, benzer ürünlere göre 9 kat daha etkili… IMI Hydronic Engineering’in çözüm odaklı bu yeni ürünü, tesisatta dik ve yatay takılabilmekte ve ayrışma verimine montaj yönünün bir olumsuz etkisi olmamaktadır.
IMI Hydronic Engineering’den Dynacon Eclipse…
Dynacon Eclipse ile kullanıcılar yeni AFC teknolojisinin bütün avantajlarından yararlanabiliyor. Kontrolün tamamen kullanıcıda olduğu yerden ısıtma sistemleri için kolektör olan Dynacon Eclipse, otomatik hidronik balanslama sağlıyor. Isıtma devresindeki direk debi ayarı, zaman kazandıran kolay montaj ile de ayrıcalığını ortaya koyuyor.
Dünyada balanslamanın mucidi olarak tanınan ve güçlü mühendislik bilgi birikimiyle çözümler sunan IMI, fuarda 15 yeni ürününü tanıttı. IMI, fuar boyunca sektöre yön verecek nitelikteki tüm ürünlerini sektör temsilcilerine ve ziyaretçilerine tanıttı.