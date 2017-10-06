Hidroforda aranan tasarım, performans ve kalite E.sybox’ta buluştu

Alanında dünyanın en gelişmiş ergonomik hidrofor sistemine sahip
E.sybox, minimum enerjiyle maksimum verimlilik sağlıyor. Üstelik bunu, fısıltı kadar sessiz çalışarak gerçekleştiriyor.
IF 2013 dizayn tasarım ödüllü E.sybox hidrofor, özgün kompakt İtalyan tasarımıyla yer tasarrufu sağlamasının yanı sıra minimum enerjiyle maksimum verimliliğiyle de öne çıkıyor.
Kompakt tasarımı sayesinde eski tarz hidrofor sistemleriyle karşılaştırıldığında boyut olarak en az %30 yer tasarrufu sağlayan E.sybox, montaj yapılacak yerin durumuna göre tesisata yatay ve dikey olarak bağlanabiliyor.
E.sybox’ın en önemli özelliklerinin başında sessiz olması geliyor. Yeni, su soğutmalı motoru korozyona karşı dayanıklı olduğundan ve soğutucu fana ihtiyaç duyulmadığından eski tarz hidroforlara göre daha az gürültü kirliliği yaratıyor. Standart kullanımda 45 dB gibi çok düşük ses aralığına sahip olan E.sybox, bu özelliğiyle kazan dairelerine yapılan ses yalıtımı maliyetini ortadan kaldırıyor.
Montajı ve bakımı kolay
Tasarlanırken montaj ve bakım kolaylığı ile tüketici konforunun ön planda tutulduğu E.sybox, sisteme entegre bir şekilde 2 Litrelik genleşme tankını içerisinde barındırdığından ek bir ürün ihtiyacı bulunmuyor. Genleşme tankının eski tarz hidrofor sistemlerine göre bir başka avantajı ise fazla yer kaplamaması ve bakım gerektirmemesi.
Her bir parçanın maksimum verim hedefiyle geliştirildiği invertör teknolojisi ile donatılmış, entegre elektronik sistemi sahip E.sybox, bu sayede su ihtiyacına göre devreye giriyor. E.sybox ile en başta su basıncında ani yükselme ve düşüşler olmamasının yanı sıra ayarlanan basınç, kullanım artsa da azalsa da aynı düzeyde kalıyor. Böylece tesisatta ani basınç yükselmesinden dolayı ses ve vuruntu olmadığından her seferinde düşük devirle devreye girerek daha az enerji harcıyor, sürekli en hızlı devirde dönmediğinden mekanik ömrü de uzuyor.