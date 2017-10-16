GF Hakan Plastik’ten müşteri ve kullanıcı memnuniyeti için ürün eğitimleri

GF Hakan Plastik, bayi ve tesisat ustaları için gerçekleştirdiği düzenli eğitimleri ile ürünler ve uygulamalardaki son gelişmeleri aktarırken müşteri ve kullanıcı memnuniyetini de artırmayı hedefliyor.
Ürünün kalitesinin, doğru ve uygun uygulama ve teknik bilgi ile çok daha fazla ortaya çıkacağı prensibi ile hareket eden GF Hakan Plastik, eğitim programlarına bu doğrultuda yurtiçinde de devam ediyor.
2017’nin ilk altı ayında GF Hakan Plastik Proje Müdürü Yasemin Arslan ve GF Hakan Plastik Şanlıurfa Üretim Tesisi Kalite Müdürü Kemal Çelikkaya tarafından verilen eğitimler, özellikle üst yapıya yönelik tesisat ustalarının katılımı ile gerçekleşti. Şanlıurfa’da GF Hakan Plastik üretim tesisi eğitim salonunda ve Giresun‘da New Jasmin Otel’de gerçekleşen eğitimlerde bina içi sıcak ve soğuk su tesisatlarının yanı sıra üst yapı atık su boru sistemleri üzerine tesisat ustaları ile fikir alışverişlerinde bulunuldu.
PPR ürün grubu ve kullanım alanları konusunun yanı sıra ustalardan gelen geri bildirimlerin de değerlendirildiği eğitimlerde, karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri yaratılırken, ürünlerin gelişimi açısından ustaların da görüşleri alındı. İnteraktif şekilde gerçekleşen eğitimler marka ve ustalar açısından iş ortaklığının verimli sürdürülmesi açısından başarılı buluşmalar oldu. Eğitimler sonunda yapılan çekilişlerde ustalara çeşitli hediyeler de sunuldu.