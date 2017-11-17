GF Hakan Plastik ailesi başarıyı kutladı

GF Hakan Plastik çalışanları Tekirdağ ve Şanlıurfa’da düzenlenen pikniklerle hem kazandıkları başarıyı birlikte kutladılar, hem de yaza veda ettiler.
GF Hakan Plastik, 17 Eylül tarihinde Tekirdağ’da, 24 Eylül tarihinde de Şanlıurfa’da düzenlediği pikniklerle bir araya geldi. Piknikler, Çerkezköy ve Şanlıurfa fabrika çalışanlarının yanı sıra İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Samsun, Diyarbakır, Antalya ve Ankara illerinde bulunan bölge müdürlüklerinde görev yapan çalışanlar ve aileleri ile 1500’ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşerek bir şölen havasında yaşandı.
Piknikler aynı zamanda GF Hakan Plastik için bir ödül kutlaması oldu. Çünkü GF Hakan Plastik, tüm GF ülkeleri arasında 2016 yılı boyunca değişim sürecini başarı ile yürütüp Strateji 2020 hedeflerini olağanüstü uygulayarak Gold Award’a layık görüldü.
Organizasyonda çalışanlara hitap eden GF Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan Besler, bir aile olmanın ve aidiyetin önemine değinerek “Herkesin çok yüksek bir katılım ile buraya gelmesi, aileleri ve çocuklarıyla birlikte burada olması benim için çok keyifli ve gurur verici bir şey. Sizlerden iki dileğim var; birincisi GF Hakan Plastik’in yakaladığı bu başarıyı sürdürmek için elinizden geleni yapmanız, ikincisi ise çocuklarınızın geleceği için elinizden geleni yapmanız. Yeni eğitim öğretim yılı tüm çocuklarımız için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
GF Hakan Plastik ailesi, kıyasıya rekabet edilen yarışmalar, çeşitli hediyelerin verildiği çekilişler ile eğlenirken, hep birlikte sağlam adımlar atıyor olmanın mutluluğunu yaşadılar.