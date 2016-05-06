GE Yenilenebilir Enerji, Türkiye’de ki Yeni 3 MW Rüzgar Türbini Platformu

3.2-130’un ardından GE’nin bugüne kadarki en güçlü rüzgar türbini ailesinin en yeni üyesi GE 3.4-130 Türkiye’de ilk kez ICCI’da tanıtıldı. 3 MW’lik platformda özel saha koşullarına uyum sağlamak üzere iki farklı kanat çapı, üç farklı jeneratör değeri ve beş farklı kule yüksekliği gibi opsiyonları sunuluyor. GE’nin en güçlü 3.4-130 modeli, mevcut teknolojiden yüzde 30 daha fazla (1) enerji üretiyor.
GE Yenilenebilir Enerji (NYSE: GE), yeni 3 MW rüzgar türbini grubunu İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI’de tanıttı. GE’nin kısa bir süre önce tanıtılan 3.2-130 modelinin ardından, bu platformda GE’nin bugüne kadarki en güçlü rüzgar türbini olan yeni model 3.4-130 teknolojisi müşterilere tanıtıldı.
Bu yıl 22. kez düzenlenen ICCI kapsamında GE 3.4 – 130 hakkında bilgi veren GE Yenilenebilir Enerji, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölge Lideri Ruhan Temeltaş, Türkiye’nin enerji hedeflerine ulaşmasında gelişmiş teknolojilerin sunacağı verimliliğin önemine dikkat çekti.
Yenilenebilir enerji hedeflerine gelişmiş teknolojilerle yaklaşacağız
Temeltaş: “Rüzgar enerjisi ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahip. Bu yüzden yeni ve en yüksek verimliliği sağlayan teknolojilerin kullanılması bu süreçte büyük önem taşıyor. GE olarak bu alandaki misyonumuz doğrultusunda kendi sınıfında yüksek enerji verimliliğine sahip olan GE 3.4 –
130 rüzgar türbinini geliştirdik. Türkiye’nin rüzgar koşullarına uygun olan ve yıllık yüksek enerji üretimini hedefleyen türbinin ülkemizin bu alandaki hedeflerine ulaşmasını hızlandırmasını diliyoruz” dedi.
Yeni platform, GE’nin 2.5 ve 2.75 MW türbinlerinin kanıtlanmış performansına ilave olarak daha büyük kanat çapları sunuyor. Yeni modeller; gelişmiş yük yönetim sistemleri, daha gelişmiş kontrol özellikleri ve daha verimli üretim teknolojilerini içeriyor. GE’nin bugüne kadarki en güçlü türbini olan 3.4- 130 versiyonu, mevcut teknolojiden yüzde 30 daha fazla enerji1üretebiliyor. Ayrıca yeni 3 MW platformu, GE’nin Dijital Rüzgar Santrali’nin modüler donanım ve yazılım analiz yetkinliklerini içeriyor. Donanım platformu, tüm konfigürasyonlarda aynı rotor göbeğini kullanmakla birlikte 130 ya da 137 metrelik esnek kanat çapları, 3.2-3.4 MW’lik çeşitli jeneratör değerleri ve 85 ile 164 metre aralığında beş farklı kule yüksekliği kombinasyonu sunuyor.
Dijital Rüzgar Santrali, ayrıca her bir sahanın kendine özgü rüzgar koşullarında maksimum enerji üretimi sağlamak üzere her bir türbin konfigürasyonunu ve saha yerleşimini optimize etmeyi amaçlayan bir sanal modelleme sistemi kullanıyor. Türbin, Endüstriyel İnternet için güvenli bir yazılım platformu olan Predix ile çalışıyor.
(1) GE’nin 3.2-103 modeline göre