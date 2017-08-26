Gate Of Anatolıa Projesinde Etna Ürünleri Kullanıldı.

Prestijli Projelerin Tercihi Etna
İstanbul’un en hızlı gelişen bölgesi seçilen Sancaktepe’de 16 bin metrekarelik bir alanda konumlanan Gate of Anatolia projesinde, ETNA ürünleri tercih edildi. Aile temelli bir konut projesi olan Gate Of Anatolia, şehrin gürültüsünden uzak bir şekilde yaşama imkanı tanırken, metro başta olmak üzere her türlü ulaşım alternatifi ile metropol hayatına katılma olanağını sunuyor.
Proje kapsamında; 13 adet 3PFKO serisi frekans kontrollü hidrofor sistemi, 4 adet ETN1300DP serisi parçalayıcı bıçaklı atıksu-drenaj pompaları kullanılmaktadır.
Projede kullanılan ETNA PFK-KO serisi frekans kontrollü hidrofor sistemleri ile; basınçlı su temininde talep edilen miktarda suyun istenilen basınçta sağlanması garanti edilmiş olup, böylelikle kullanıcılara kesintisiz bir konfor sunulmuştur. Yeni nesil IE2 motorlu (tercihen IE3) frekans kontrollü ETNA PFK-KO serisi hidrofor sistemlerinin kullanımı ile, klasik hidrofor sistemlerine oranla işletim giderleri minimize edilmiştir