Frico hava perdeleri kalite ve verimlilikleriyle 70’in üzerinde ülkede

Spot: Frico ile ısıl kayıplarınızı minimuma indirin, işleme giderlerinizi azaltın.
Systemair grup şirketlerinden Frico, İsveç’te Systemair ürünleri ile aynı fabrikada üretiliyor. Avrupa’da hava perdesi pazar lideri olan Frico ürünleri, enerji verimliliklerinin yanında estetik görünümleri ve minimalist İskandinav dizaynıyla da mimarların beğenisini kazanıyor. Hava perdelerinin yanında elektrikli ve sulu apareyler, çeşitli endüstriyel ısıtıcılar ve radyant ısıtıcılar da Frico ürün gamının ileri teknoloji üyeleri arasında.
Frico Hava Perdelerinin Benzersiz Özellikleri;
- Enerji tasarrufu: Ofislerde, mağazalarda, endüstriyel tesislerde, restoranlarda ve daha birçok yerde kullanılan Frico hava perdeleri ısıl kayıpların önüne geçerek enerji tasarrufu sağlar.
- Thermozone Teknolojisi : Frico hava perdeleri Thermozone teknolojisi ile hava miktarı ve hava hızı arasında mükemmel dengeye sahip bir hava bariyeri oluşturur. Thermozone teknolojisi ile hava perdelerinin performansı asgari ses düzeyiyle optimize edilmiştir. Ses düzeyi ve türbülansın azalmasıyla iç ortam konforu sağlar ve enerji sarfiyatı minimuma iner.
- Düşük ses düzeyi, yüksek performans: Thermozone teknolojisine sahip hava perdeleri Frico’nun Skinnskatteberg’deki tesisinde geliştirilip ve üretilir. Avrupa’nın en modern hava ve ses laboratuarlarından birinde test edilen hava perdeleri, özel hava emiş ağızları ve gövde dizaynı sayesinde son derece düşük ses düzeyi ve yüksek hava akışı performansına sahip.
- Estetik Tasarım: Frico hava perdeleri çok farklı gövde ve montaj seçenekleri ve estetik görünümleri yapılara değer katar. Yatay, dikey montaj, paslanmaz veya istenen renkte boyalı gövde seçenekleri, asma tavan tipi veya döner kapı modelleri Frico’nun çeşitliliğinin göstergesidir.
Başlık: Adana Bölge Müdürlüğümüz Açıldı!
Systemair HSK, Gaziantep’teki satış ofisini Adana’ya taşıdı. Adana’da bölge müdürlüğü olarak hizmet verecek olan ofis, artık pazara daha da yakın. İçerisinde barındırdığı seminer salonu ile birlikte bölgedeki mühendislik firmalarına çeşitli teknik seminerlerin de verileceği yeni ofis, Adana’nın merkezinde bulunuyor.
Systemair HSK Adana Bölge Müdürlüğü ile Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ne daha da yakın olacak, bölgenin prestijli projelerinde yer almaya devam edecek.
ETO Fuar – Sergi ve Kongre Merkezi Systemair Soğutma Gruplarını Tercih Etti
Eskişehir- Ankara Karayolu üzerinde inşa edilen Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar – Sergi ve Kongre Merkezi Systemair soğutma gruplarını tercih etti. Proje kapsamında toplam 10 bin metrekare kapalı alana sahip iki fuar holü, bin kişilik büyük bir salon ve 25 kişiden 250 kişiye kadar hizmet verecek 5 farklı salon yer alacak. Projede aynı zamanda sosyal donatılar ve açık ve kapalı otoparklar olacak. Bina 60.000m2 üzerine kurulacak, fuar alanları ve sosyal tesis bulunacak.
Projede 2 adet 800kW, 1 adet de 580kW kapasiteli Syscrew Air CO soğutma grubu kullanıldı. Systemair’in İtalya Barlassina’da bulunan fabrikasında üretiliyor. Syscrew soğutma grupları yüksek verimleri, ısı geri kazanım ve free-cooling opsiyonları ile ön plana çıkıyor. Kullanılan microchannel kondenserler sayesinde Syscrew soğutma grupları hem daha hafif hem de daha çevreci.
Systemair Konut Tipi Klima Santrallerine SAVECair Akıllı Kontrol Sistemi
Systemair SAVE serisi konut tipi klima santralleri, Passivehaus ve EUROVENT sertifikaları ile Avrupa’da pazar lideri. %85 üzerinde ısı geri kazanım verimlerinin yakalandığı ürünler hem estetik görünümleri, hem de düşük sarfiyatları ile ön plana çıkıyor.
SAVE serisi şimdi SAVECair dokunmatik kontrol sistemi ile daha da kullanıcı dostu hale geldi. SAVECair dokunmatik kontrol paneli evinizin duvarına yapıştırılıyor ve internet üzerinden ana cihaz ile iletişim kuruyor. Dokunmatik ekran sadece sıcaklık, nem, CO2 gibi bilgileri göstermenin yanında, farklı programlar da yapmanıza izin veriyor. Akıllı telefon aplikasyonu ile de bağlanabildiğiniz panel sayesinde tatil dönüşleri evine gelmeden önce havalandırılmasını sağlayabilir, misafirleriniz geldiğinde ekstra taze hava verebilir veya şömine modu ile ateş yakma sürenizi bile kısaltabilirsiniz.
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