FORM’dan DUNHAM BUSH WCFX Su Soğutmalı Vidalı Soğutma Grupları

45 yıldır Dunham-Bush firmasının Türkiye temsilciliğini yürüten Form Şirketler Grubu,
satışını gerçekleştirdiği DB Su Soğutmalı Vidalı Soğutma grupları ile projelerinizde yüksek verimle iklimlendirme sağlıyor.
DUNHAM BUSH WCFX Su Soğutmalı Vidalı Soğutma Grupları, standart dik vidalı gruplarda
2.965 kW kapasiteye kadar, frekans kontrollü dik vidalı gruplarda ise 2.340 kW kapasiteye kadar mevcuttur. Frekans kontrollü kompresör teknolojisinin en yeni ürünü olarak yüksek performans sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Katalog değerlerinde 2.340 kW’a kadar çıkabilen kapasitesi, 1.000 kW’tan itibaren iki kompresörlü ve her kompresörü ayrı ayrı frekans kontrollü olması ile hem kapasite de yedekleme, hem de kısmi yüklerde yüksek verim sağlar. Bu kapasite ve oransal kontrol imkanları ile santrifüj soğutma gruplarına da rahatlıkla alternatif olabilmektedir.
Dik vidalı kompresör teknolojisinin sağladığı düzenli gaz akışı
ve dengeli bir tork üretimi ile cihazda tamamiyle titreşimsiz bir çalışma sağlanmıştır. WCFX serisi Amerikan AHRI 550/590 sertifikasına sahip olup, ASHRE 90.1 standartlarına uygun enerji verimliliğine göre dizayn edilmiştir. WCFX soğutma grupları son derece küçük taban alanına sahip olduğundan çok kolaylıkla kazan dairelerine monte edilebilir. Özellikle değişim projeleri için idealdir.
Form Şirketler Grubu, bugüne kadar Türkiye’de çalışan tüm vidalı DB soğutma gruplarını temin etmiştir. Referanslarımızdan bazıları; Capitol AVM, Saadet Gıda, Merit Otel (Kıbrıs), Dedeman Park Hotel, Ragnum Carya Golf Resort Hotel, Maxx Royal Kemer Otel.
Özellikler
- Vidalı kompresörler ile 2.965 kW kapasiteye kadar tek grup imkanı
- Taşmalı evaporatör – DX evaporatöre göre çok daha yüksek verimlilik
- Geliştirilmiş yağ yönetim mantığı
- Yatay tip kompresörlere göre %20 daha uzun çalışma ömrü
- Yeni teknoloji Vision 2020i kontrol paneli, elektronik expansion valve
- Kısmi yüklerde yüksek verimlilik için evaporatör yüzeyinin maksimum kullanımı
- DUNHAM BUSH Ice-Cell buz depolama sistemleri ile çalışabilme özelliği