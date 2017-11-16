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FORM’dan DUNHAM BUSH WCFX Su Soğutmalı Vidalı Soğutma Grupları

FORM’dan DUNHAM BUSH WCFX Su Soğutmalı Vidalı Soğutma Grupları

Engin Ay | 16 Kasım 2017 |

45 yıldır Dunham-Bush firmasının Türkiye temsilciliğini yürüten Form Şirketler Grubu,

satışını gerçekleştirdiği DB Su Soğutmalı Vidalı Soğutma grupları ile projelerinizde yüksek verimle iklimlendirme sağlıyor.

DUNHAM BUSH WCFX  Su Soğutmalı Vidalı Soğutma Grupları, standart dik vidalı gruplarda

2.965 kW kapasiteye kadar, frekans kontrollü dik vidalı gruplarda ise 2.340 kW kapasiteye kadar mevcuttur. Frekans kontrollü kompresör teknolojisinin en yeni ürünü olarak yüksek performans sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Katalog değerlerinde 2.340 kW’a  kadar çıkabilen kapasitesi, 1.000 kW’tan itibaren  iki  kompresörlü ve her kompresörü  ayrı ayrı frekans kontrollü olması ile  hem kapasite de yedekleme, hem de kısmi yüklerde yüksek verim sağlar. Bu kapasite ve oransal kontrol imkanları ile santrifüj soğutma gruplarına da rahatlıkla alternatif olabilmektedir.

Dik vidalı kompresör teknolojisinin sağladığı düzenli gaz akışı

ve dengeli bir tork üretimi ile  cihazda tamamiyle titreşimsiz bir çalışma sağlanmıştır. WCFX serisi Amerikan AHRI 550/590 sertifikasına sahip olup, ASHRE 90.1 standartlarına uygun enerji verimliliğine göre dizayn edilmiştir. WCFX  soğutma grupları son derece küçük taban alanına sahip olduğundan çok kolaylıkla kazan dairelerine monte edilebilir. Özellikle değişim projeleri için idealdir.

Form Şirketler Grubu, bugüne kadar Türkiye’de çalışan tüm vidalı DB soğutma gruplarını temin etmiştir. Referanslarımızdan bazıları; Capitol AVM, Saadet Gıda,  Merit Otel (Kıbrıs), Dedeman Park Hotel, Ragnum Carya Golf Resort Hotel, Maxx Royal Kemer Otel.


Özellikler

  • Vidalı kompresörler ile 2.965  kW kapasiteye kadar tek grup imkanı
  • Taşmalı evaporatör  – DX evaporatöre göre çok daha  yüksek  verimlilik
  • Geliştirilmiş  yağ yönetim mantığı
  • Yatay tip kompresörlere göre %20 daha uzun çalışma ömrü
  • Yeni teknoloji Vision 2020i kontrol paneli, elektronik expansion valve
  • Kısmi yüklerde yüksek verimlilik için evaporatör yüzeyinin maksimum kullanımı
  • DUNHAM BUSH  Ice-Cell buz depolama sistemleri ile çalışabilme özelliği

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