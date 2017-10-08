FORM ürünleri Biyoteknik Kırklareli İlaç Fabrikası’nda kullanılıyor

Veteriner ilaçları, yem ilavesi sektörü ve pet grubu mamullerinin üretiminde köklü firma olan Biyoteknik A.Ş’nin iklimlendirme de tercihi CLIVET marka hava soğutmalı vidalı chiller grubu oldu.
Biyoteknik A.Ş., Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde açılan yeni fabrikasının ilaç üretim sahalarının iklimlendirilmesi için, toplam soğutma kapasitesi 1,437 kW olan 2 adet CLIVET marka hava soğutmalı vidalı chiller grubu kullanıldı.
1970 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Biyoteknik A.Ş, 40 çeşit veteriner ilacı ve 5 çeşit yem ilavesi üretiyor.
1989 yılından bu yana soğutma, ısıtma, havalandırma alanında Avrupa’nın lider firmalarından olan CLIVET, aynı anda ısıtma ve soğutmanın (dört borulu sistemin) ihtiyaç duyulduğu otel-iş merkezi uygulamaları ve endüstriyel uygulamalarda optimum çözüm sağlar.
Clivet SPINchiller³ hava soğutmalı heat pump gruplar 30-1400 kW soğutma kapasitesi aralığına sahiptir. Çevreci akışkan R410A kullanılmaktadır. -8C’e kadar (glikol takviyesi ile ) soğuk su ve 55°C – 65°C ye kadar sıcak su üretebilir. -10C da ısıtma yapabilir.
Clivet SPINchiller³ standart olarak sunulan modular yüksek verimli scroll kompresörler, yüksek verimli ısı değiştiricileri ve ecobreeze fanlar sayesinde piyasadaki en yüksek enerji verimliliği değerine sahiptir.(EER=5,1) .
Hatta vidalı kompresör ve inverterli cihaz modelleri ile kıyaslandığında daha yüksek ya da eşit verimlilik değerlerine ulaşabilmektedir. Scroll kompresörlerin avantajları, geniş kapasite aralığı, tandem çalışma sayesinde yüksek EER değerleri,kolay bakım ve değişim imkanıdır. Hem ısıtma hem de soğutma için tek bir sistem kullanılması sayesinde mekanik oda küçülür.