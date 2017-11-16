FORM ürünleri AKPA Alüminyum Fabrikaları’nın tercihi oldu

Türkiye’nin lider alüminyum üreticilerinden olan Akpa Alüminyum’un Hendek ve İran Tebriz
fabrikalarının proses soğutması için Form Şirketler Grubu’nun yüksek verimli CLIVET marka hava soğutmalı grupları kullanılıyor.
1987 yılından günümüze alüminyum profil üretimi, alüminyum-plastik aksesuar satışı gerçekleştiren
Akpa Alüminyum’un Hendek Fabrikası’nda toplam soğutma kapasitesi 2,900 kW olan 2 adet CLIVET marka Hava Soğutmalı Soğutma Grubu, Tebriz İran Fabrikası’nda ise soğutma kapasitesi 700 KW olan 1 adet CLIVET marka Hava Soğutmalı Soğutma Grubu kullanılıyor.
Form Şirketler Grubu, büyük yapılardaki merkezi iklimlendirme sistemi için enerjinin
en etkin ve verimli kullanıldığı sistemlerin uygulanması bilinciyle hareket ediyor. Projede kullanılan CLIVET’in Hava Soğutmalı grupları aynı anda ısıtma ve soğutmanın (dört borulu sistemin) ihtiyaç duyulduğu otel-iş merkezi uygulamaları ve endüstriyel uygulamalarda optimum çözüm sağlar.
CLIVET SCREWLine³ hava soğutmalı su soğutma grupları 420-1430 kW soğutma kapasitesi aralığına sahiptir. Cihazlarda çevreci akışkan R134A kullanılıyor ve -10C dış hava şartına kadar standart olarak soğutma yapabiliyor.