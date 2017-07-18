ESAS HOLDİNG BURDA AVM PROJELERİNE ALDAĞ İMZASI !

Esas Holding tarafından Balıkesir, Kırklareli ve Adana’da inşa edilen; 10 Burda AVM, 39 Burda AVM, 01 Burda AVM projelerinin iklimlendirme sistemlerinde ALDAĞ markası tercih edildi.
Balıkesir, Kırklareli ve Adana’nın en prestijli AVM projeleri arasında yer alan BURDA AVM’lerde kapasiteleri 4.000 m³/h – 44.500 m³/h arasında değişen 72 adet klima santrali, 500 m³/h – 5.000 m³/h kapasite aralığında 192 adet sulu ısıtıcılı tavan tipi ısı geri kazanım cihazı ve 123 adet fancoil cihazı kullanıldı.
Klima Santrallerinde yüksek verim ve minimum enerji tüketimi sağlayan sorption tip rotorlu ısı geri kazanım ve plug fanlar tercih edildi. Cihazlar, bina otomasyon sistemine entegre edilebilen otomasyon sistemi üzerinde olacak şekilde üretildi.
ALDAĞ A.Ş. YENİ NESİL ÜRÜNLERİNİ, TESKON + SODEX FUARI’NDA SERGİLEDİ !
İklimlendirme sektörünün öncü markalarından ALDAĞ A.Ş. 19-22.Nisan.2017 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal ve Güneş Enerjisi Sistemleri gibi farklı ürün gruplarını bir araya getiren TESKON SODEX Fuarı’na katıldı. Fuar, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
ALDAĞ A.Ş. TESKON Sodex Fuarı’nda ki standında; ALDAĞ AR-GE departmanının 2016 yılında geliştirmiş olduğu yeni nesil “Kompakt Klima Santralini” ve “EC fanlı fancoil” cihazını sergiledi. ALDAĞ, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan yeni nesil “Kompakt Klima Santrali” dizaynı ile müşterilerine ; en dar alanlarda kolaylıkla kullanım imkanı sunuyor. 20.000 m³/h’e kadar hava debisi sağlayan ve 9 farklı modelde üretilen “Kompakt Klima Santrali”, 185 kW’a kadar soğutma, 215 kW’a kadar ısıtma kapasitesi aralığında çalışmaktadır. Opsiyonel olarak sunulan yüksek verimli EC motorlu plug fanlar ile enerji tüketimi minimum seviyededir. Yüksek verimli plakalı tip ısı geri kazanım eşanjörü sayesinde en düşük seviyede ısıtma-soğutma kapasitesinde çalışır. Ayrıca %100 taze havalı ve karışım havalı tip alternatifleriyle müşterilerine esnek çözümler sunar. Fuarda ziyaretçilerden yoğun ilgi gören bir diğer
ürün de yeni nesil “EC fanlı Fancoil” cihazı oldu. EC fanlı Fancoil cihazları 1kW – 10kW soğutma kapasitesi aralığında, 7 farklı modelde üretilmektedir. EC motorlu fanlar sayesinde sessiz çalışır ve enerji tüketimi minimum seviyededir. Estetik tasarımı sayesinde son derece şık bir görünüme sahiptir.
ALDAĞ A.Ş. 21.Nisan akşamı Deniz Restaurant’ta düzenlediği yemek davetiyle de sektörün önde gelen tasarımcılarını, mekanik tesisat firması yetkililerini ve basın mensuplarını ağırladı.
ALDAĞ A.Ş. İZMİR’DE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU !
İSKİD Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu, İstanbul’daki Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler için 19-22.Nisan.2017 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen TESKON + SODEX Fuarı’na gezi düzenledi. ALDAĞ A.Ş. ; Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İTÜ ve YTÜ’den 100 kadar öğrencinin katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinliğin ana sponsor firması oldu. Program kapsamında 21.Nisan’da İzmir Mövenpick Hotel’de düzenlenen seminerde öğrencilere; İklimlendirme sektörü, İSKİD’in ( İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği ) faaliyetleri ve sektörde 50.yılını dolduran ALDAĞ A.Ş. anlatıldı.
Seminerde konuşma yapan ALDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Rebii DAĞOĞLU, öğrencilere, iklimlendirme sektörünü ve ALDAĞ’daki kariyer olanaklarını anlattı. Rebii DAĞOĞLU; “Toplu yaşamın olduğu her mekanda “iklimlendirme” büyük önem taşıyor. Verimli ve sağlıklı yaşam için önceliğimiz; taze hava ve konfor olmalı. Toplumumuz STK’larımızın da desteğiyle artık bu konuda bilinçleniyor. Bugün 350.000 kişiye doğrudan istihdam sağlayan ve 4.5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan Türkiye iklimlendirme sektörü son yıllarda göstermiş olduğu performansla Türkiye’nin ekonomik gelişmesine ciddi katkı sağlayan dinamiklerden biri haline geldi. ALDAĞ’da 50 yıllık geçmişiyle ve yatırımlarıyla iklimlendirme sektöründe bu dinamikleri sağlayan önemli oyunculardan biri diyebiliriz. ALDAĞ’ı 50 yıllık “know-how”ı ile iklimlendirme sektöründe bilgi ve becerilerin kazanıldığı bir akademi olarak tanımlayabiliriz. ALDAĞ’da çalışan, süreç içinde kendi firmasını kuran ve hatta rakibimiz olan kimseler oldu. Bu oluşumları değer yaratma kültürünün bir parçası olarak gördük ve gurur duyduk. ALDAĞ olarak üniversitelerin makine mühendisliği bölümünde öğrenim gören öğrencilere yönelik seminerler düzenleyip, sektörü ve ALDAĞ’ı anlatıyoruz. Fabrikalarımıza teknik geziler düzenliyoruz. Kısacası 50 yıldır üniversite – sanayi işbirliğinin önemine inanıyoruz. Ayrıca her yıl yirmiden fazla öğrenci, ALDAĞ’da staj yapıyor ve bunların birçoğu zorunlu staj süresini tamamladıktan sonra çalışmaya devam ediyor. Sizler de
yeteneklerinize göre tercih edeceğiniz; üretim, pazarlama-satış veya AR-GE departmanlarımızdan birinde çalışma fırsatı yakalayabilir ve bu takımın bir oyuncusu olabilirsiniz. ”dedi.
ALDAĞ A.Ş. Pazarlama Müdürü Ezgi TEMOÇİN’de konuşmasında; sektöründe 50.yılını kutlayan ALDAĞ A.Ş.nin faaliyetlerini ve yeni fabrika yatırımlarını anlattı. TEMOÇİN; “ALDAĞ A.Ş. olarak bu sene 50 yılımızı kutluyoruz. Ürünlerimizi %100 yerli sermaye ile üretiyoruz. İstanbul Kartal ve Pendik’te bulunan fabrikalarımızdan sonra bu senenin son çeyreğinde Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde 32.000 m² alan üzerine 24.000 m² kapalı alan olacak şekilde inşa edilen fabrikamızı da faaliyete açarak pazarın taleplerini karşılamayı ve yeni istihdam olanakları yaratmayı hedefliyoruz. ALDAĞ, Kartal, Pendik ve Manisa fabrikalarıyla birlikte toplamda 41.000 m² üretim alanına sahip olacak. Bu özelliği ile Türkiye iklimlendirme sektörünün %100 yerli sermayeli ve en büyük üretim sahasına sahip havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri üreticisi olacak. Manisa fabrikamızda; klima santrali, paket tip hijyenik klima santrali, havuz nem alıcı klima santrali, soğutma grupları, su kaynaklı ısı pompası, fancoil, ısıtma apareyi ve endüstriyel hava perdesi üretmeyi planlıyoruz.” dedi.
ÖZEL BURSA HAYAT HASTANESİ’NİN HAVA KALİTESİ
ALDAĞ A.Ş. GÜVENCESİNDE !
Bursa Elmasbahçeler’de 18.500 m² kullanım alanı üzerine inşa edilen Özel Bursa Hayat Hastanesi’nin, Bursa’daki yoğun bakım yatağı açığına büyük katkı sağlaması hedefleniyor. 90 hasta ve 60 yoğun bakım yatağından oluşacak hastanede, göz hastalıklarından beyin cerrahisine, kalp damar cerrahisinden tam donanımlı acil servis kliniğine ve travma merkezine kadar tüm birimlerin akıllı bina sistemiyle hizmet vermesi planlanıyor.
150 yatak kapasiteli Özel Bursa Hayat Hastanesi’nin iklimlendirme sistemlerinde ALDAĞ markalı cihazlar tercih edildi. Projede hava debisi 2100 ile 9300 m³/h arasında değişen 8 adet plakalı ısı geri kazanımlı Hijyenik Klima Santrali, hava debisi 5400 ile 17250 m³/h arasında değişen 10 adet rotorlu ısı geri kazanımlı Klima Santrali, bir adet 7700 m³/h hava debili % 100 Taze Havalı Klima Santrali, bir adet 750 m³/h hava debili Sığınak Havalandırma Santrali, 292 adet EC fanlı 4 Borulu Gizli Tavan Tipi Fan Coil ve 100 Adet 4 Borulu 4 Yöne Üflemeli Fan Coil cihazı kullanıldı.
Özel Bursa Hayat Hastanesi’nin 2017 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor
ALDAĞ A.Ş. YENİ NESİL ISITMA APAREYLERİNİN
PATENTİNİ ALDI !
ALDAĞ A.Ş. AR-GE departmanının 2016 yılında geliştirmiş olduğu yeni nesil radyal ve aksiyal fanlı ısıtma apareylerinde; ısıl verimi yükseltecek batarya ve üfleme mesafesini artıran panjur dizaynı için tasarım tescil patenti alındı. Yeni nesil radyal ve aksiyal fanlı ısıtma apareylerinde motor ve fan tasarımı değiştirilerek %35 tasarruf sağlandı. Hava jeti oluşturacak kanat dizaynı ile fabrika, depo alanları ve tavan yüksekliği 4 m’yi geçen kapalı alanlarda daha az apareyle daha fazla hacmin verimli şekilde ısıtılması hedeflendi. Isıtma apareyleri, bakım kolaylığı sağlayacak şekilde dizayn edildi. Fanın ve bataryanın ulaşılabilirliğini artırmak için kullanılan açılır kapak sayesinde bataryanın kolayca çıkarılabilmesiyle bakım kolaylığı sağlandı.
Yeni nesil aksiyal ve radyal fanlı sıcak hava apareyleri ; fabrikalar, atölyeler, hangarlar, garajlar, spor salonları vb. yerlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. ALTA Aksiyal Fanlı Sıcak Hava Apareyleri, standart olarak 90 / 70˚C sıcak su çalışma şartlarında 7.9 – 31.9 kW ısıtma kapasitesi, 1500 – 2250 m³/h hava debisi aralığında 8 tip olarak tasarlandı. ALDA Radyal Fanlı Sıcak Hava Apareyleri, standart olarak 90 / 70 °C sıcak su çalışma şartlarında 7.5-35.8 kW ısıtma kapasitesi ve 1350 -2650 m³/h hava debisi aralığında 9 tip olarak dizayn edildi. Sıcak hava apareyleri istenildiği takdirde kızgın su ve buharlı olarak da üretilebilmektedir. Sıcak hava apareyleri; galvaniz sacdan özel olarak şekillendirilmiş konstrüksiyonlu ve elektrostatik toz boyalı olarak imal edilmektedir. Verimlilik esasına göre minimum ölçü ve ağırlığa sahiptir. Tavan ve duvara kolayca monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Aksiyal Apareylerde kullanılan kendinden motorlu, sessiz ve güvenli olarak çalışan aksiyal fan ile hava sirkülasyonu sağlanmaktadır. Radyal Apareylerde rotor motor tipi seyrek kanatlı ve geriye eğik santrifüj fan grubu bulunmaktadır. Koruma kafesi ile güvenlik önlemi artırılmıştır. 230 Volt 50 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışmaktadır. Bakır boru alüminyum kanatlı ısıtıcı bataryalar kullanılmaktadır. Verimleri yüksek olan bu bataryalar ile istenilen ısı transferi kolaylıkla yapılabilmektedir. İsteğe bağlı olarak buhar ve kızgın su seçenekleri için (0,5 Atü – 6 Atü), çelik boru, çelik kanatlı, elektro galvaniz kaplamalı ısıtıcı bataryalar da kullanılabilir. Elektrikli ısıtıcı opsiyonu da bulunmaktadır. Panjur dizaynı, havayı istenilen şekilde yönlendirmek üzere ayarlanabilir kanatlardan yapılmıştır. İstenildiği takdirde jet üfleme yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Isıtma Apareyleri, enerji tasarrufu sağlamak için termostatla kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiştir.
ESENYURT CITY CENTER PROJESİNİN İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE
ALDAĞ TERCİH EDİLDİ
Türkiye’de ilk kez tüm birimleri tek çatı altında toplayarak insanların resmi kurumlar arasında zaman kaybetmesini önlemek isteyen Esenyurt Belediyesi, gerçekleştirilen City Center Esenyurt projesi ile hizmet ve alışveriş konseptini bir araya getiriyor. Esenyurt Belediyesi ve Özyurt İnşaat tarafından 195 bin m² kullanım alanı üzerine inşa edilen City Center projesi ; Esenyurt Belediye binası, tüm kamu birimleri, AVM, ticaret merkezi ve farklı büyüklüklerdeki ofislerden oluşuyor.
City Center Residence ve Home Ofis projesinin iklimlendirme sistemlerinde ALDAĞ markalı cihazlar tercih edildi. Projede hava debisi 5.000 ile 38.000 m³/h arasında değişen 13 adet Klima Santrali ve hava debisi 13.500 ile 41.000 m³/h arasında değişen 8 adet mutfak aspiratörü kullanıldı. Klima Santralleri yerleştirileceği alana uygun olarak yatık tipte dizayn edildi. Santrallerin servis kapakları da projeye uygun olarak tasarlandı. Klima Santrallerinin verimliliği açısından ısı geri kazanım kullanıldı. Mutfak havalandırması için üretilen santraller, özel silindirik yapıda granüllü karbon filtreli olarak imal edildi. Proje kapsamında inşa edilen Esenyurt Belediye binasında da hava debisi 5.000 İle 27.000 m³/h arasında değişen 7 adet ısı geri kazanımlı klima santrali, 291 adet dört yöne üflemeli fancoil, 15 adet yüksek basınçlı fancoil, 25 adet tavan tipi ısı geri kazanım cihazı, 17 adet kanal tipi fan, 5 adet hücreli aspiratör ve 4 adet hava soğutmalı soğutma grubu kullanıldı.
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