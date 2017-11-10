Ege Kıyılarından Dünyaya; İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri

İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri’nin, İzmir’de başlayan ve dünyaya uzanan yolculuğunu anlattığı imaj filmi internet üzerinde yayınlandı.
1991 yılında kurulan ve 1997 yılından bu yana üretici olarak sektörde konumlanan İmbat, bugüne kadar Ar-Ge süreçlerine yatırım yaparak ve pazarı doğru değerlendirerek Türkiye’de sektörün birçok ilkine imza attı.
Kendi ürün tasarımlarını hazırlayan ve %100 yerli sermaye ile üretimini gerçekleştiren İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, yayınlanan imaj filminde, firmanın tanıtımının yanı sıra sahip olduğu mühendislik anlayışını ve sektöre yönelik yaklaşımını da aktarıyor.
Geçtiğimiz yıl 25. yılını kutlarken üretim alanını ve idari ofislerini büyüten İmbat, amblem-logo, kurumsal materyaller ve internet sitesini de yenileyerek geleceğe hazır bir marka duruşu sergilemişti. Bu yıl yayına aldığı imaj filmiyle de değişime ve gelişime açık duruşunu devam ettiriyor. İmbat imaj filmi, www.imbat.com/video adresinde ve markanın YouTube kanalında izlenebiliyor.