E.C.A.’Dan Yeni Akıllı Kombi “Proteus Premix”

E.C.A., yeni akıllı kombisi Proteus Premix ile tüketicilerini yeni ürün
ve teknolojileriyle tanıştırmaya devam ediyor. Proteus Premix kombi, evin sıcaklığının cep telefonundan veya bilgisayardan ayarlanmasını ve bu özellikleriyle doğalgaz tüketiminde %30’a kadar tasarruf edilmesini sağlıyor.
30 yılı aşkın süredir ısıtma sistemleri sektöründe faaliyet gösteren
E.C.A., yeni tam yoğuşmalı premiks kombisi Proteus Premix’i müşterilerinin beğenisine sunuyor. E.C.A. Akıllı Oda Termostatı aracılığıyla Proteus Premix kombi; tüketicilere evin sıcaklığını izleyebilme, kombinin ne zaman ve ne kadar çalıştığını öğrenebilme imkanı sunuyor. Oldukça sessiz çalışma özelliğine sahip Proteus Premix kombi, cep telefonundan kumanda edilebildiği gibi tüketici tercihlerine göre ECO ve COMFORT modları ile istendiğinde daha tasarruflu ve daha konforlu bir hizmet sağlıyor.
Enerji yönetmeliğine uygun olarak üretilen Proteus Premix kombi, üstün teknolojileri bünyesinde barındırıyor ve bu teknolojileri müşteri talepleri doğrultusunda kullanıyor. Kullanım suyunda feed forward ve türbin sistemi ile sabit sıcaklıkta su alma imkanı, paslanmaz çelik brülör ile yüksek yanma verimi,
düşük atık gaz emisyonu, daha az enerji tüketen sirkülasyon pompası, doğalgaz ve LPG kullanma olanağı gibi özellikleriyle Proteus Premix farklılığını ön plana çıkarıyor. Ayrıca gelişmiş parametre menüsüne sahip E.C.A. Proteus Premix kombi, kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlamakla birlikte bakım hatırlatıcı modu ile periyodik bakım dönemlerini kullanıcılarına bildiriyor. Hiçbir ilave ekipmana ihtiyaç duyulmadan
Ø60/100 ve Ø80/125 konsantrik baca tipleri ile yatay ve dikey kullanımlara uygun şekilde tasarlanan Proteus Premix kombi, bu kapsamda yatayda 10 metreye kadar, dikeyde 20 metreye kadar uygulamaların yapılabilmesine imkan sağlıyor. Düşük emisyon oranları ile çevre dostu olan Proteus Premix; üstün emniyet sistemleriyle de kullanıcılarına güven veriyor. Servis ve bakım kolaylığı sağlayan Proteus Premix kombi; tasarımı, küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli ile göze de hitap eden bir ürün olarak öne çıkıyor.