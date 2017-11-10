Dünyada sadece pompalama sistemleri için dizayn edilmiş ilk mikro işlemcili frekans kontrol cihazı olan HYDROVAR®, Amerika-Chicago merkezli HVAC
sektörünün önemli ve değer gören yayın kuruluşlarından biri olan CSE Dergisi’nin bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Yılın Ürünü yarışmasında Bina Otomasyon ve Yönetim Sistemleri, Enerji Yönetimi kategorisinde birincilik ödülünü almaya hak kazandı.
CSE Dergisi’nin düzenlediği Yılın Ürünü yarışması; HVAC, yangın/can güvenliği, elektrik ve sıhhi tesisat sistemleri mühendisliği sektörlerinde inovasyon yaratan ürünlerin ödüllendirildiği prestijli bir yarışmadır.
CSE Dergisi okuyucularının oyları ile seçilen ürünlerin her biri yüksek kaliteli, verimli ve uzun ömürlü olarak tasarlanmıştır. 91 ürünün finale kaldığı 2017 Yılın Ürünü yarışmasında ise 16 alt kategoride 48 kazanan bulunmaktadır.
HYDROVAR® Hakkında
HYDROVAR®, pompa üzerine monte edilen ve motor hızını kontrol ederek pompa performansını sistemin tam ihtiyacına göre çok geniş bir bölgede ayarlar ve pompanın optimum çalışmasını sağlar. Böylece pompalar verimli şekilde çalışarak çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek komple bir pompalama sistemine dönüşür.
Sistem; değişken hızlı sürücü (VSD), kontrol kartı, sensörler, otomasyon bağlantı modülleri, EMC filtreleri ve motor/sistem koruması içerir. 8 pompaya kadar sorunsuz kontrol imkânı sağlayan HYDROVAR®, uygulamayı geniş seçenekli sistem şartlarına göre yönetirken enerji tasarrufunda %70’lere varan bir performansa ulaşır (TÜV Avusturya tarafından test edilerek kayıt altına alınmıştır).
HYDROVAR®, ticari ve endüstriyel uygulamalarda güvenilir su basıncını garanti ederek IEC standardına sahip tüm motorların üzerine takılabilen retrofit bir cihaz olarak rakiplerinden her yönüyle öne çıkmaktadır.