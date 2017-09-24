Doğru ses yalıtımı komşu gürültüsünü sorun olmaktan çıkarıyor…

Rigips’in duvar ve asma tavan sistemlerinin sağladığı
ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile gerçek konforun tadını çıkartın…
Günümüzde birçok sese maruz kalıyoruz. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar günlük hayatlarında inşaat yapımı, trafik, uçak, gibi daha yoğun sesler ile karşılaşabiliyorlar. Yüksek düzeyde ses şiddeti kişinin stres seviyesini artırarak verimliliğini azaltıyor ve mutsuz olmasına neden olabiliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı özellikle iç mekânlarda istenmeyen seslerden uzak bir yaşam, konforu ve kaliteyi artırıyor. Kişinin huzurlu vakit geçirdiği evi, dinlemek için gittiği otel odası ve tedavi olduğu hastane odasına gelen gürültü seviyesinin özellikle en düşük seviyede tutulması gerekiyor.
Sesin başka bir ortama taşınmaması için ses yalıtımı,
ortam içerisinde sesin iyi algılanabilmesi için ise akustik düzenlemelerden yararlanılıyor. Alçı levha duvar ve asma tavan sistemlerinin ses yalıtımı ve akustik çözümlerde oldukça etkin sonuçlar sunduğunu belirten Rigips İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Faruk Akel; konuyla ilgili bilgilendiriyor.
İdeal ses yaltımı için neler yapılabilir?
Şehirleşmeyle birlikte onlarca daireyi barındıran yeni lüks binaların hayatımıza girmesi, daha sık gerçekleşen seyahatler ve otellerdeki konaklamanın artması yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Ses yalıtımı yapılmamış binalar, komşularla ya da otelde yan odada kalan kişilerle sorunlar yaşanmasına neden oluyor. Ses yalıtımı ile ilgili problemlerin çözümü için işin başlangıcında sağlıklı akustik projelendirilmeler yapılması gerekiyor. Ortam gereksinimlerine göre seçilecek olan alçı levha duvar ve asma tavan sistemleri ile hem ses yalıtımı hem de konuşulanların iç mekânda iyi algılanabilmesi için akustik düzenleme yapılabiliyor.
- Eğer konferans salonu, toplantı odaları gibi iç mekânlarda ses yutuculuğu isteniyorsa duvar veya asma tavanda farklı delik tiplerine sahip Rigitone kullanılabilir.
- Eğer komşudan gelen veya otel yan odasından gelen gürültüye karşı ses yalıtımı ihtiyacı varsa Rigips Standart Alçı Levha, Rigidur ve Habito levhalarımız ile duvar ve asma tavan sistemleri oluşturarak sesin bir mekândan diğerine geçmesi önlenebilir.