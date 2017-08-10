Doğru hava uzmanı Daikin’den yeni sezona yeni reklam kampanyası

‘Doğru hava uzmanı’ mottosu ile ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründeki iddiasını ortaya koyan Daikin, yeni reklam kampanyasında temiz ve sağlıklı havanın önemine dikkat çekiyor. “Her klima serinletir, Daikin doğru hava verir” sloganı ile iç mekan hava kalitesinin önemini vurgulayan marka, havadaki bakteri, toz ve kokuyu süzen, ideal nem dengesini ayarlayan teknolojisini ön plana çıkarıyor.
İklimlendirme sektörünün Japon devi Daikin, doğru havaya dikkat çektiği yeni reklam kampanyası ile yaz sezonunun açılışını yaptı. Dünya klima sektöründeki 94 yıllık başarısına, Avrupa’nın ve Türkiye’nin yeni nesil çevreci gaz R32 ile çalışan ilk klimalarını da ekleyen Daikin, yeni reklam kampanyasında iç mekan hava kalitesine dikkat çekiyor.
Mottosunu ‘Doğru hava uzmanı’ olarak belirleyen Daikin, yeni reklam filminde klimaların tek işlevinin soğutma olmadığının vurgusunu yapıyor. Yeni reklam kampanyasında “Her klima serinletir, Daikin doğru hava verir” sloganı ile bir klimadan daha fazlasının beklenmesi gerektiğini vurgulayan Daikin, bu konudaki uzmanlığının altını çiziyor. Gode tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Turgut Akaçık’ın yaptığı yeni kampanyada, havadaki bakteri, toz ve kokuyu süzen ve ideal nem dengesini ayarlayan Daikin teknolojisi ön plana çıkıyor. Yeni reklam kampanyası ile
“Neden Daikin” sorusuna yanıt vermeyi amaçlayan Daikin, dış havadaki nemi kullanarak iç ortamı doğal olarak nemlendiren, titanyumla güçlendirilmiş yapısıyla havadaki toz, mikrop ve virüsleri yok eden, oda sıcaklığını düşürmeden ortama kuru hava vererek nem dengesini ayarlayan, A enerji sınıfı ürünleriyle sürekli temiz ve sağlıklı hava solunmasını sağladığını gözler önüne seriyor.