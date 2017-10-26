Dış cepheler için malzeme seçiminin önemi artık daha net

“Yoğun dolu yağışı sonrasında araçlar, camlar gibi dış cephelerde de yaşanan tahribatın hangi boyutlara ulaşılabileceği maalesef yaşanarak görüldü. Darbe dayanımlı malzemelerin önemi bir kez daha ortaya çıktı.”
Baumit Türkiye Ürün Müdürü Hasan İnan Yeter, dünyanın pek çok yerinde iklim değişikliği ile yaşanan ani sıcaklık değişimleri, şiddetli yağmur ve dolu fırtınaları, vb. olayların hayatı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, bu tür durumlarda özellikle yapıların dış cephelerinde oluşabilecek hasarların nasıl daha aza indirilebileceğine değindi:
“ Son yıllarda yapılan araştırmalar aslında hava koşullarına bağlı olarak yapı kabuğunda oluşan hasarların 30 yılda 15 kat arttığını gösteriyor. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde yaşadığımız dolu yağışları ve sonrasında özellikle dış cephelerde görünen hasarlar, bizi bir dış cephe malzeme üreticisi olarak yakından ilgilendiriyor.
Yoğun yağış sonrasında dış cephelerde yaklaşık ceviz büyüklüğünde delikler oluştuğunu gözlemledik. Böyle bir hasarın oluşabilmesi için dolu hızının 100km olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bu neticeyi Baumit İnovasyon Merkezi’nin simülasyon çalışmalarından yola çıkarak tahmin edebiliyoruz. Dış cephelere darbe direncini 5 grupta sınıflandırıyoruz. Sınıflandırma, simülasyonda fırlatılan dolu kütlesinin ağırlığına ve hızına göre yapılıyor.
|Dolu Direnci
|Çap (mm)
|Kütle (g)
|Hız (km/h)
|Dolu büyüklüğü
|HW1
|10
|0,5
|50
|Bezelye / Nohut
|HW2
|20
|3,6
|70
|10 Kuruş
|HW3
|30
|12,3
|80
|Fındık
|HW4
|40
|29,2
|100
|Golf topu
|HW5
|50
|56,9
|110
|Yumurta
HW1 ile başlayan bu sınıflandırmada, küçük ağırlıktaki bir buz kütlesinin (yaklaşık bezelye/nohut büyüklüğü) 50 km/saat hız ile dış cephe ısı yalıtım sistemi üzerine çarptığı düşünülürse golf topunun büyüklüğüne denk gelen ceviz büyüklüğünün 100km hızla çarptığını söyleyebiliriz” dedi.
Avrupa’da son yıllarda yüksek darbe dayanımlı malzemelerin tercih edildiğini belirten Hasan İnan Yeter, “ Baumit Avrupa’da her yıl yaklaşık 50 milyon metrekare ısı yalıtımı yapan bir marka. Her türlü ihtiyaca yanıt verebilecek bir ürün geliştirme merkezimiz var. Merkezimin geliştirdiği Power Sistem’in ana bileşenleri yine kendi ürünlerimiz olan PowerFlex ve SilikonTop.
PowerFlex ile zorlu hava koşullarında, özellikle dolu şeklinde yağış alan bölgelerde yüksek darbe dayanımı sağlanıyor. Yapılan testler PowerFlex hazır sıvası ile ısı yalıtım levhası üzerine yapılacak 3 mm’lik taşıyıcı sıva katmanı ile 10 Joule’luk darbe dayanımı elde etmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Taşıyıcı sıva kalınlığı 5 mm’ye çıkarıldığında bu dayanım ≥ 15 Joule seviyelerine yükseliyor. Yani neredeyse yumurta büyüklüğünde dolu yağışına dayanımlı diyebiliriz.
Ülkemizi dört mevsim yaşayan bir ülke olarak tanımlardık. Ancak artık iklim değişikliği nedeni ile bunu söylemek mümkün olamıyor. Bu nedenle yapılarımızda malzeme seçiminin önemi daha net bir şekilde gözlemleniyor. Yoğun dolu yağışı sonrasında araçlar, camlar gibi dış cephelerde de yaşanan tahribatın hangi boyutlara ulaşılabileceği maalesef yaşanarak görüldü. Darbe dayanımlı malzemelerin önemi bir kez daha ortaya çıktı” şeklinde açıklamada bulundu.