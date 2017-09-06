DemirDöküm, yetkili satıcıları için Google AdWords eğitimine başladı

“Rekabette çevrimiçi olmayan yarışın gerisinde kalır”
Son 7 yıldır dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık veren DemirDöküm, yetkili satıcıları için Google AdWords eğitimlerine başladı. Pazarlama bütçesinin yüzde 25’ini dijital dönüşüm çalışmalarına aktararak internet ortamındaki iş ortaklarının satışlarını yüzde 37 artıran DemirDöküm, eğitimlere İstanbul’dan başladı.
İklimlendirme sektörünün öncü markalarından DemirDöküm, dijital dönüşüm yatırımlarında hız kesmiyor. Türkiye genelindeki 200 yetkili servisi ile 300 yetkili satıcı ve satış noktasının internet sitesini 1 yılda yenileyen, iş ortakları arasındaki sinerjiyi artırmak için DemirClub sosyal ağ platformunu hayata geçiren, ürün ve hizmetleri için Demirdokum.net’i tamamlayan DemirDöküm; yetkili satıcıları için Google AdWords eğitimlerine başladı.
Google Türkiye ve DemirDöküm’ün dijital çözüm ortaklarından Smartnet iş birliği ile ilki İstanbul yetkili satıcılarına yönelik gerçekleşen eğitimde DemirDöküm ürün ve hizmetlerinin dijital dünyada nasıl öne çıkarılabileceği aktarıldı. İnternet kullanımı, çevrimiçi alışveriş, tüketici davranışları, alışveriş alışkanlıklarına yönelik bilgilerin de paylaşıldığı eğitimde, internet reklamcılığı, doğru reklam kullanımı, mecraların doğru ve etkin kullanımı da yöntemleriyle gösterildi.
DemirDöküm’ün donanım üreticisi konumundan öteye geçerek Türkiye’den dünyaya teknoloji ihracatına başladığını, sektörde dijital dönüşüm çalışmalarıyla da farklılaşmak istediklerini belirten DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, “Türkiye’de aktif internet kullanıcısı yüzde 75’e ulaştı. Mobil abonelerin yüzde 75’inin akıllı telefon kullanıyor. Çevrimiçi alışveriş yapanların payı ise yüzde 19 civarında. Bir tüketicinin günde ortalama 150 defa çevrimiçi oluyor. Bu rakamlar, tüketici alışkanlıklarındaki değişimi işaret ediyor. Bu değişim, markaların yaklaşımlarını da değiştirecek. Rekabet sayısal büyüme ile değil, dijital dünyadaki değişime entegre olmakla gerçekleşecek. Tüketici değişimine odaklanmayan, çevrimiçi olmayan şirketler yarışın gerisinde kalacak. Bu denli benimsenen bir dünyaya DemirDöküm olarak uzak kalamayız. Anlık taleplerin hızla geliştiği dijital dünyaya hem biz hem de iş ortaklarımız hazırlanmalı, en iyi şekilde entegre olmalıyız. Birkaç yıl öncesine kadar pazarlama bütçesinde yüzde 10 olan dijitalin payını, çevrimiçi yaşam tarzına en iyi şekilde entegre olmak için yüzde 25’e çıkardık” dedi.
Son yıllarda tüketicilerin ısıtma soğutma sektöründeki ihtiyaçlarını da bilgisayarları veya akıllı telefonları üzerinden karşıladıklarını söyleyen Ertuna şunları kaydetti;
“Her ne kadar tüketicilerimizin satın alma alışkanlıkları mevsimsellik gösterse de internet sitemizle, sosyal medya kanallarımızla, iş ortaklarımızın internet siteleri ve sosyal ağımız ile hazırlıklarımızı tamamladık.
Düzenlediğimiz bu eğitim ile yetkili satıcılarımızın dijitalde gerçekleştirecekleri reklam çalışmaları ile tüketici nezdindeki hatırlanma oranımızı ve satışlarımızı daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz. İstanbul’da başlattığımız eğitimleri yıl içerisinde diğer bölgelerde de devam ettirmeyi planlıyoruz. Yeni stratejilerimiz ve iş modelimiz ile hedefimiz dijital dünyada tüketicilerimizin yanında olmak. 35 yaş altındaki bilinirliğimizi, aylık 20 bine ulaşan yetkili satıcılarımızın internet trafiğini ve yüzde 37’ye ulaşan satışlarını artırmak.”