Darhan’dan, Sikla Framo Montaj Sistemi İle Kaynak İşçiliğine Son

FRAMO Sistemi, Alman Sikla firması tarafından, ticari yapılarda, sanayi tesislerinde ve fabrikalarda, orta ve ağır yük tesisatın taşınması için geliştirilmiş esnek, sağlam ve modüler bir montaj sistemidir.
FRAMO, tesisat birleşenlerinin modüler montajı için tasarlanmış çok fonksiyonlu, kaynaksız bir sistemdir. Özel kesitli, yüksek burulma mukavemetine sahip profiller ile hem inşaat hem de endüstriyel uygulamalar için modüler montaj imkanı sağlar. Çelik profil uygulamalarına kıyasla % 80’e yakın ağırlık avantajı sağlayarak hem işçilikten hemde lojistik operasyonlardan kazanç sağlar.
Üç boyutlu montaj imkanı sağlayan FRAMO sistemi boru demeti ya da ağır kablo kanallarının taşınmasının yanı sıra sahada ihtiyaç duyulabilecek her türlü kafes sisteminin de imalatına izin verir. FRAMO sisteminde kullanılan özel kesitli profiller metrede 1.4 Ton ile 7.2 Ton yük taşıma kapasitesine sahiptir.
FRAMO sistemi birleşenlerinin bağlantısı sadece özel patentli vidalar ile yapılmakta ve böylece maksimum montaj etkinliği sağlanmaktadır. Herhangi bir somun yada pul ihtiyacı duyulmadan bağlantı sağlayan özel patentli vidalar tekrar tekrar kullanılabilmektedir.
Kaynak işçiliğinin ortadan kaldırılması ile işçilikten % 70 oranında kazanç sağlanmakta, özellikle çalışan işletmelerde sıcak işçiliğin ortadan kalkmasıyla yangın riski olmadan montaj yapılabilmektedir.
FRAMO sistemi, kompakt ürün gamı ile ağır yük konsollamanın yanı sıra, boru galerilerinde, şaftlarda, panyol imalatında yada VRF dış ünite kaidelerinin imalatında rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Sikla Türkiye distribütörü Darhan tüm FRAMO uygulamaları için proje desteği vermekte, ihtiyaç duyulan support çözümü için gerekli 3B dizayn ve statik hesaplamaları yapmaktadır.
İmalat süresinin en aza indirilmesi gereken zamanlarda önceden dizayn edilen FRAMO askı destek çözümleri Pre-fab (önceden montaj edilmiş) şekilde sahaya sevk edilebilmekte ya da sahada, yerde önmontaj yapılarak imalat süresi kısaltılabilmektedir.
Proje dizayn aşamasında kullanılmak üzere Sİkla FRAMO sistem birleşenlerinin tamamı AutoCAD, Aveva yada Revit formatında ürün ve tip konsol kütüphanelerine sahiptir. Sikla ve DARHAN, buna ek olarak uygulaması yapılacak support çözümleri için statik ve dinamik yük hesaplama hizmetini de vermektedir.
FRAMO sistemi, montaj esnasında sahada yapılması gerekebilecek modifikasyonlara imkan sağlayan, bu tür modifikasyonlar sonrası yapılacak antipas yada galvanizleme aşamalarını ortadan kaldıraran esnek bir sistem olma özelliğini taşımaktadır. Bunun yanında, kullanılacağı ortama göre üretim esnasında özel kaplama yapılabilmesi ile uzun ömürlü kullanım avantajı sağlamaktadır.
FRAMO aynı zamanda tüm endüstriyel uygulamalar için GL onayına sahiptir.
FRAMO SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
- İmalat sırasında kaynak işçiliğini ortadan kaldırır.
- Yüksek burulma ve yük mukavemetine (metrede 7.2 tona kadar) sahiptir.
- Tüm birleşenleri standart sıcak daldırma galvaniz olup isteğe bağlı olarak yüksek korozyona dayalı kaplama seçenekleri de mevcuttur.
- Muadil çelik profillere nazaran çok daha hafiftir, lojistik avantaj sağlar.
- Tekrar kullanılma özelliği ile imalat sırasındaki fire oranını minimize eder.
- Tüm bağlantı parçaları montaj esnasında kolay ayarlamaya imkan sağlayacak şekilde üretilmiştir.