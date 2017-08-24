Yivli boru bağlantı elemanları, askı destek sistemleri, sismik koruma ve titreşim yalıtım ürünleri konusunda sektörün öncü firmalarından DARHAN, Platinflex markalı esnek metal hortumları piyasaya sundu.
Tamamen yerli sermaye ile üretim
yapan Platinflex ile güçlerini birleştiren DARHAN, dünya standartlarında kalite ve geniş ürün gamı ile esnek metal hortumlar konusunda da sektörün önde gelen oyuncuları arasında yer almayı hedefliyor.
Platinflex ürün grupları
arasında her çeşit esnek metal hortum uygulaması için ürün grupları bulunmakla beraber, DARHAN bu ürün grupları arasında özellikle “Sprinkler Flex Hortumları” ürün grubunda iddialı.
FM onayına sahip olan Platinflex
markalı sprinkler flex hortumlarının yanı sıra, fancoil hortumları, güneş enerjisi panel hortumları ve boyler hortumları gibi ürün gruplarının da satışını gerçekleştiren DARHAN, “optimum fiyat” politikası ile piyasada uzun soluklu bir yer edinmeyi hedefliyor.
Darhan, esnek metal hortum kullanımının gerekli olduğu endüstriyel ya da ticari tüm uygulamalar için özel üretim esnek metal hortum ürünlerinin de tedarikini gerçekleştirmekte.