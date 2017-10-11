Danfoss’un Kurumsal İletişim Başkanı değişiyor

Kenth Kærhøg, Danfoss Grubu’nun Kurumsal İletişim ve İtibardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atanıyor.
Danfoss Kurumsal İletişim Başkanı Mette Refshauge, görevini Kenth Kærhøg’a devrediyor.
Danfoss Başkan ve CEO’su Kim Fausing tarafından iletişim çalışmalarında bugüne dek global başarılara imza attığı vurgulanan Kenth Kærhøg, Danfoss Kurumsal İletişim Başkanı olarak görev alacak.
CEO Kim Fausing, konuya ilişkin “Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm diğer paydaşlarımızla birlikte itibarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” diyerek Kenth Kærhøg ile Danfoss’a güçlü bir uluslararası iletişim profili kazandırdıklarını belirtti.
Kenth Kærhøg, 2010 yılından beri ISS A/S Grubunda İletişimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı görevini yürütmekteydi. Öncesinde ISS A/S Grubu ve Coca-Cola Grubu gibi firmalarda iletişim alanında çok sayıda yöneticilik pozisyonunda bulunan Kærhøg ise, “Danfoss’a katılma fırsatını yakalamaktan onur duyuyorum” dedi ve Danfoss’un dijital dönüşümünü destekleme ve hızlandırma konusunda iletişimin rolünün önemli olduğunu ekledi.