Danfoss zirvesinde atama

Isıtma, soğutma ve motor kontrol sistemleri alanında dünya lideri Danfoss’un zirvesinde 1 Temmuz itibariyle görev değişikliği yaşanıyor. Niels B. Christiansen, dokuz yıldır yürüttüğü CEO’luk görevini COO Kim Fausing’e teslim ediyor.
Danfoss, üst yönetiminde bayrak değişikliğine gidiyor. Dokuz yıldır CEO görevini yöneten Niels B. Christiansen, 1 Temmuz itibariyle görevini COO Kim Fausing’e devretti. Yönetim Kurulunda Christiansen ile yakın çalışma fırsatını elde eden ve Danfoss’un yeni CEO’su olarak görev yapacak COO Fausing, büyüme ve dijitalleşme ağırlıklı Danfoss stratejisini devam ettirecek.
Yönetim Kurulu Başkanı Jørgen Mads Clausen, Niels B. Christiansen’ın Danfoss için önemini şöyle ifade etti: “Niels, Danfoss’taki görevini başarıyla tamamladı. Danfoss’ta sergilediği üstün liderlikten dolayı Niels’e Yönetim Kurulu ve şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Danfoss’un son dokuz yılda izlediği olumlu grafikte Kim Fausing çok önemli bir paya sahiptir.”
Dokuz yıllık CEO görevi süresince çarpıcı mali sonuçlar, yüksek performanslı bir organizasyon, artan bir büyüme ve yolunda giden bir dijital dönüşüme imza atan Niels B. Christiansen, görev süresi boyunca elde edilen sonuçlardan gurur duyduğunu şu sözleriyle belirtti: “İşlerimize odaklandık, makine dairesini en verimli hale getirdik, büyümeye devam ediyoruz ve dijital dönüşümümüz yolunda gidiyor. Büyük bir ekip çalışmasıyla bu çapta bir temel dönüşümü gerçekleştirdik. Güçlü bir Danfoss’u en iyi durumdayken emin ellere devrettiğim için memnunum.”
Bir dünya markasının CEO’luk görevini devralan Kim Fausing ise yeni göreviyle ilgili iddialı. Fausing, “Danfoss’ta ilk günden beri kendimi evimde gibi hissettim. Bu yolculuğa CEO olarak devam etmek heyecan verici bir fırsat olacak. Yönetim ekibi olarak Danfoss’un stratejisini ve rotasını belirledik; bu planları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Büyük bir saygıyla yerine getireceğim yeni görevlere hazırım. Ayrıca güçlü Danfoss ekibi ve Yönetim Kurulu ile Danfoss’un gelişimini devam ettirmek için sabırsızlanıyorum” dedi.