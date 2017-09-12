Danfoss Türkiye ve Cantaş Soğutma, ileri seviye CO2 eğitimi için Danimarka’da

Danfoss Türkiye soğutma teknik ekibi ve Cantaş Soğutma,
bir hafta süren ileri seviye CO2 soğutma eğitimi için Danimarka’da buluştu. Eğitim, Danfoss ve Jutland Teknik Üniversitesi iş birliğinde düzenlendi.
Danfoss Türkiye soğutma ekibinin ana distribütörlerinden birisi olan Cantaş Soğutma, 3-7 Temmuz tarihlerinde ileri seviye CO2 soğutma eğitimi için Danimarka’da Danfoss ekibiyle buluştu.
Üniversitenin deneyimli personelleri tarafından verilen eğitimin ardından Danfoss Danimarka ekibiyle saha ziyaretleri gerçekleştirildi. CO2 soğutma çevrimi içerisine farklı komponentler ilave edildi, basınç entalpi diyagramındaki değişimler ayrıntılı olarak ele alındı. Eğitimin öne çıkan konu başlıkları Danfoss Multi Ejector, CO2 Transkritik soğutma ve paralel sıkıştırma olurken ürünlerin enerji verimliliği uygulamalı olarak yerinde gözlemlendi.
Danfoss Türkiye Soğutma Teknik Destek ve Eğitim Müdürü Adnan Güney; “CO2 kritik üstü sistem tasarımlarında yaz sıcaklıkları büyük önem taşıyor ve Türkiye gibi sıcak iklimli ülkelerde buna bağlı olarak verim ciddi anlamda düşüyor. Buradan hareketle geliştirilen Danfoss patentli Multi Ejector, teknolojisi sayesinde yüksek yaz sıcaklıklarında dahi CO2 soğutma sisteminin yüksek COP değerlerinde çalışmasını sağlayacak” dedi.
Konuyu değerlendiren Danfoss Soğutma Sistemleri Bölge Direktörü Toni Timirci ise, Danfoss eğitimlerinin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aralıksız olarak devam edeceğini ve Danfoss kapılarının eğitime her zaman açık olduğunun bilgisini verdi.