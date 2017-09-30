Danfoss Türkiye, imalatçı (OEM) müşterilerine yönelik uygulama eğitimlerine devam ediyor.

Danfoss, İzmir ve İstanbul’da mikro kanallı ısı eşanjörleri eğitimi verdi
Danfoss Türkiye Soğutma Sistemleri Teknik Destek ve Eğitim Müdürü Adnan Güney tarafından düzenlenen ve Danfoss Türkiye Isı Eşanjörü Global Uygulama Müdürü Mustafa Yanık tarafından sunulan “mikro kanallı ısı eşanjörleri” konulu eğitime 28 HVAC firması yetkilisi katıldı.
17 Ağustos’ta İstanbul’da ve 18 Ağustos’ta İzmir’de gerçekleşen eğitimlerde; üretim teknolojisi ve üretim imkanları, ürün montajları-kaynak tekonoljisi ile avantajları, test aşamaları, değişik ürün konfigürasyonları, bakır boru aliminyum kanat teknolojisi ile kıyaslamalar, uygulama değerlendirmeleri, mikrokanal ısı eşanjörleri materyalleri, korosyon ve kaplama, mikrokanal ısı eşanjörleri, Ar&Ge ve yeni ürün geliştirme, mikrokanal ısı eşanjörleri evaporatör olarak kullanımı başlıkları öne çıktı.
Mikro kanallı ısı dönüştürücüler, temeli 1980’li yıllara dayanmakla birlikte yüksek ısı transfer kapasitesi ve hava tarafı basınç kayıplarının düşük olması nedeniyle popülerliğini zamanla artırmış ve otomotiv sektöründe tercih edilmeye başlanmıştır. 2010 yılından itibaren ise HVAC ve soğutma sektöründe kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde ise HVAC ve soğutma sektöründeki üretici firmaların büyük bir kısmı, kondenser tercihlerini mikro kanaldan yana kullanmakta ve ürün portföyünü bu yönde değiştirmektedir. Ülkemizdeki yerli üreticiler için ise mikro kanallı kondenserlerin kullanımı yakın zamanda başlamıştır.
Mikro kanallı kondenserler, chiller ve condensing üniteleri uygulamaları başta olmak üzere roof top üniteleri, kabin soğutucular, hava kurutucular gibi birçok alanda kullanılabilmekte; bu doğrultuda HCFC (R22), HFC (R410A, R134A, R404A, R507A, R407C, R32) soğutkanlar ve hatta yanıcı soğutkanlar (R290, R600, R600A) ile kullanımı mümkün olmaktadır. Mikro kanallı kondenserlerin en büyük avantajı bakır borulu ve alüminyum kanatlı kondenserlere kıyasla çok daha yüksek performans (daha yüksek ısı transfer kapasitesi) sunmasıdır.
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