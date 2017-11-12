Danfoss, Novocon ürününü Ankara’da tanıttı

Danfoss Isıtma segmenti içinde yer alan Novocon ürünü, 23 Ağustos tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen bir seminerle tanıtıldı.
23 Ağustos tarihinde Ankara’da düzenlenen seminere Danfoss bayileri, otomasyon firmaları ve proje ofisleri ile birlikte toplamda 30 kişi katıldı.
Seminerde, Danfoss Türkiye ekibi tarafından ürünün kablolama maliyetlerinden ve zamandan tasarruf sağladığı örneklerle anlatıldı.
Danfoss Isıtma segmenti ürünü olan Novocon; vana ön ayarı gerektirmez,
hazır fişli kabloları sayesinde kurulumu basit ve hızlıdır. Ürünün görsel geri bildirimi ile arıza tespiti kolaylaşır. Novocon sayesinde soğutma ve ısıtma talepleri ile azami kullanım miktarları karşılaştırılabilir. Ürünün temizliğinde ise tek tıkla yüzlerce vana açılabilir, temizlik sonrasında vanaların ayarı yeniden tek tıkla yapılabilir.
Novocon ürünü, uzaktan izleme ve devreye alma imkanı sunarken, geçmiş verileri takip etmeye de olanak verir. Bu sayede vana tıkanıklıkları ve kurulum hataları uzaktan da tespit edilebilir.