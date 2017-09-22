Danfoss, ileri sensör teknolojisini satın alarak yatırımlarına devam ediyor

Danfoss, sensör pazarının en büyük oyuncularından Sensata Grubu’nun ileri sensör teknolojisi olan Kavlico ince film teknolojisini satın aldı.
Danfoss, sensör pazarında dünyanın en büyük oyuncularından biri olan Sensata Grubu’nun yüksek uygulama sıcaklığı ve basınca uygun sensörler geliştirmeye izin veren Kavlico ince film teknolojisini bünyesine kattı. Bu satın almayla Danfoss, ağır hizmet sektöründe kullanılan basınç sensörlerine karşı artan müşteri talebini karşılamayı hedefliyor.
Zorlu ortamlarda ve kritik uygulamalarda kullanılan yenilikçi basınç, pozisyon, kuvvet sensörleri ve diğer özel sensörlerin tasarımında 50 yılı aşkın deneyime sahip olan Kavlico, Danfoss Soğutma Bölümü’ne bağlı Danfoss Endüstriyel Otomasyon departmanı bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.
Danfoss CEO’su Kim Fausing: “Bu satın alma, yeni teknolojiyle bir yandan müşteri ihtiyaçlarına odaklanırken diğer yandan portföyümüzü nasıl güçlendirebileceğimize mükemmel bir örnek oldu. Faaliyet gösterdiğimiz alanların çoğunda kullanılabilen bu en ileri sensör teknolojisinin müşterilerimize sağlayacağı faydaları görmek için heyecanlıyız” dedi.
Danfoss Soğutma Bölümü Başkanı Jürgen Fischer ise; “Bu tip sensörlere karşı artan bir talep gözlemliyoruz. Artık büyüme ivmesinin güçlü olduğu mobil hidrolikler ve endüstriyel motorlar için komple bir ağır hizmet sensörü portföyü sunabileceğiz. Ağır hizmet sensörlerindeki bu gelişmemizi yenilenebilir enerji sektöründe faaliyetlerimizin sürekli olarak artmasını destekleyecek” dedi.
Danfoss, Kavlico sensör teknolojisiyle birlikte Almanya’nın Hannover şehrinde 6 bin m2 büyüklüğünde bir inşaat alanına yayılan ileri teknolojili üretim tesisini ve 700 m2 büyüklüğünde bir odayı da bünyesine kattı. Bu yeni lokasyonla birlikte gruba ise yaklaşık 40 kişilik yeni bir ekip de dahil oldu.