Danfoss HVAC Günleri gerçekleşti

Danfoss Türkiye Motor Kontrol Segmenti tarafından düzenlenen
HVAC Eğitim Günleri, 11-13 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti.
Danfoss Türkiye Motor Kontrol Segmenti tarafından düzenlenen ve üç gün süren HVAC
konulu eğitim, Danfoss Türkiye Genel Müdürü Emre Gören’in konuşmasıyla açıldı. Danfoss Frekans Konvertörleri HVAC Global İş Geliştirme Direktörü Jesper Therbo, üç gün boyunca Danfoss Frekans Konvertörü Bayileri ve BMS (Building Management System) firmaları ile HVAC sektöründeki global trendleri ve Danfoss frekans konvertörlerinin HVAC sektörüne özel çözümlerindeki en son gelişmelerini paylaştı.
Yeni teknolojiler ve enerji verimliliği konularında bayilerin
ve BMS firmalarının bilgilendirildiği eğitimde, Danfoss VLT HVAC FC 101, FC102 ve FCP106 Motor Üstü Frekans Konvertörü ürünleri ve bu ürünlere gelen yeni özellikler tanıtıldı. Kablosuz kontrollü yeni LCP Modülü ve sürücüye entegre basınç transmitter, eğitimin ön plana çıkan yeniliklerden oldu.
Eğitimin öne çıkan ürünlerden bir diğeri ise retrofit projelerinde
frekans konvertörü ile gerçekleşecek geri kazanım rakamlarının hesaplanabilmesine imkan veren Danfoss Energy Box çözümüydü. Danfoss’un -25 ve +50 derece arasında kayıpsız çalışma sıcaklığı ile rakip ürünlere yarattığı fark vurgulandı.
Danfoss, global referans projelerini anlatarak dünya genelinde enerji verimliliği uygulamalarına sağladığı katkıları müşterileriyle ve bayileriyle paylaşmaya devam edecek.