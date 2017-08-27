Danfoss, Endüstriyel Elektronik Merkezi kuruyor

Danfoss, Endüstriyel Elektronik Merkezi kurmak üzere yerel partnerleriyle iş birliği yapıyor. Merkez, elektronik ve inşaat mühendisliği alanlarında tamamıyla modern diploma programlarının da temelini oluşturacak.
Sønderborg’da bulunan ve en üst seviyede uluslararası araştırma, inovasyon ve test merkezlerinin yer alacağı yeni üniversite merkezi toplamda 175 milyon Danimarka kronu yatırım bedeline denk geliyor. Danfoss haricindeki proje ortakları arasında Güney Danimarka Bölgesi, Güney Danimarka Üniversitesi, Sønderborg Belediyesi ve merkezi Danfoss’a yakın bir yerde bulunan tahrik çözümleri tedarikçisi LINAK yer alıyor.
Her bir ortak merkeze 35 milyon Danimarka kronu ile iştirak edecek.
Ayrıca Bitten & Mads Clausen Vakfı ve LINAK tarafından finanse edilecek laboratuvar ve test merkezi binası, Güney Danimarka Üniversitesi Sønderborg kampüsünün yer aldığı Alsion yakınlarında inşa edilecek. Laboratuvarları sadece bölgesine ve yerel işletmelere değil, tüm enerji verimlilik endüstrisine destek sağlaması planlanan Endüstriyel Elektronik Merkezi’nin eğitim programları, bölgede faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünü karşılayacak şekilde hazırlanacak. Bu yolla, mevcut şirketleri güçlendirmek ve yaratılan yeni iş alanları ile bölgede faaliyet gösteren şirketlerin rekabet gücünü yükseltmek mümkün olacak.
Danfoss Yönetim Kurulu Başkanı Jørgen M. Clausen: “Danfoss olarak müşterilerimize çığır açan çözümler sunmaya devam edebilmek için en yeni bilgiye ve en iyi beyinlere ulaşmamız son derece önemli. Merkez, tam olarak ihtiyacımız olan şeyi bize verecek. Bu projede önemli bir rol oynadığımız için mutluyuz.” dedi.
Endüstriyel Elektronik Merkezi’nin hem Danfoss’un hem de bölgenin büyüme potansiyelini güçlendireceği belirtiliyor.