Daikin, N Serisi Klimalar ile Tüm Beklentileri Karşılıyor

Geniş ürün gamını tüketici talep ve beklentileri doğrultusunda geliştirmeye devam eden Daikin, son 136 yılın en sıcağı olması beklenen bu yazı klimasız geçirmek istemeyenler için N Serisi Klimaları satışa sundu. Daikin N Serisi, en üst düzeyde sunduğu iklimlendirme konforu ile sadece ortamları değil, yüzde 50’ye varan tasarruf oranı ile kullanıcısının bütçesini de ferahlatacak.
Isıtma ve soğutma sektörünün dünya lideri Daikin, tüketici ve çevre dostu ürünlerini Türkiye’de tüketiciyle buluşturmaya devam ediyor. Kullanıcılarının farklı ihtiyaç ve beklentilerine geniş ürün gamı ile çözüm sunan Daikin, en yeni klima serisi olarak N Serisi’ni satışa sundu. Kullanıcı konforunun yanı sıra yüksek verimlilik ve tasarruf oranları ile bütçesini de düşünen Daikin, üstün performans ve fiyat avantajına sahip N Serisi ile tüm beklentileri karşılıyor.
Avrupa’daki yeni Sezonsal Verimlilik enerji yönetmeliklerine göre geliştirilmiş yeni bir inverter klima olan N Serisi, farklı iklim ve ortam koşullarında yüksek enerji tasarrufu ve kullanım konforunu düşük işletme maliyeti ile birlikte sunuyor. Yeni Daikin N Serisi tüm seride ısıtma ve soğutmada A+ sezonsal enerji verimliliğine sahip ve non-inventer klimalara oranla yüzde 50’ye varan tasarruf sağlıyor. Sıcak yaz günlerinde olduğu kadar her mevsim kullanıcısının yanında olan tüketici ve çevre dostu Daikin, N Serisi klimalar ile 4 mevsim kesintisiz iklimlendirme konforu sunuyor.
Daikin markalı tüm inverter klimalar gibi en yüksek performansı, gereken en az enerji düzeyi ile yakalayan N serisi klimalar, her iklimde ideal ortam şartlarını oluşturuyor. Inverter teknolojisi sayesinde ne zaman çalışması, ne zaman durması gerektiğini kendi anlayan N Serisi klimalar, ‘Güçlü Modu, Konforlu Uyku Modu, Dikey Otomatik Salınım ve Zamanlayıcı’ gibi özellikleriyle iklimlendirme konforunu üst seviyeye çıkarıyor. N Serisi klimaların Güçlü Modu; kumanda üzerinden aktive edildikten sonra 20 dakika boyunca soğutma ya da ısıtma performansını maksimuma çıkarıp istenen sıcaklığa hızlıca ulaşılmasını sağlarken, Konforlu Uyku Modu ise; aktive edildikten sonra aşırı soğumayı veya aşırı ısınmayı önleyerek hem konfor hem de enerji tasarrufu sağlıyor.
N Serisi ayrıca Dikey Otomatik Salınım modu ile iç ünitenin yatay kanatları otomatik olarak aşağı yukarı salınım yaparak havanın oda içinde homojen dağılımına yardımcı oluyor. Zamanlayıcı modu da unutulmayan N Serisi klimalar, soğutmayı veya ısıtmayı 24 saatlik bir süre içerisinde herhangi bir zaman başlatacak/bitirecek şekilde ayarlayabiliyor.