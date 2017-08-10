Çukurova Isı 2017 yılı bayiler toplantısını Taksim – Intercontinental İstanbul otelde gerçekleştirdi

Çukurova Isı 2017 yılı bayiler toplantısını 06 – 07 Mayıs 2017 tarihlerinde Taksim – Intercontinental İstanbul otelde gerçekleştirdi
7 bölge, 81 ili kapsayan
Türkiye’nin en geniş bayi ağına sahip Çukurova Isı’ nın toplantısı Sn. Selva Duruak’ın hoşgeldiniz konuşması ile başlayıp, Satış Müdürümüz Sn. Kerem Ünlü’nün 2016 yılı değerlendirmesi ve Çukurova Isı’dan gelişmeler sunumu ile devam etti. Medya SOS kurucu ortağı Sn. Fatih Açıkalın’ın Çukurova Isı Sosyal Medyada sunumu ve Roberts Gordon Satış Müdürü Sn. Ismet Lilic’in yeni ürünler ve teknolojiler sunumu ile ilk bölüme nokta koyuldu. İkinci bölümde, İzgören Akademi’den Sn. Volkan Karaca’nın Satışın Şifreleri adlı sunumu gerçekleştirildi ve akşam yemeği gerçekleştirildi. Toplantımızın
ikinci gününde ise Panoramik Sur İçi gezisi ve Rahmi Koç Müzesi gezileri yapıldıktan sonra Hamdi Pera Restaurant’da yemek gerçekleştirildi ve katılımcılarımızın çok keyif aldığı bir tur ile toplantımıza son verdik. Bu vesile ile Türkiye’nin dört bir yanından katılım gerçekleştiren değerli bayilerimize ve organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.