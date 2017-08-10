CLINT CWW-TTY/CHA-TTY Manyetik Yataklı Santrifüj Kompresörlü Soğutma Grupları; prensip olarak manyetizma içerisinde, sürtünmesiz ortamda, yağlama gerektirmeden 18 bin- 48 bin rpm devir arasında çalışabilen entegre frekans invertörlü elektronik kompresörler olarak geliştirilmiştir. Manyetik yataklı santrifüj kompresörlerin 2001 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana sahada 45 bin manyetik yataklı kompresör sorunsuz olarak yüksek verimlerde çalışıyor. Retrofit uygulamalarında da kullanılabilen manyetik yataklı santrifüj kompresörlerin, çok büyük bir kısmı soğutma gruplarının imalatında kullanılıyor. Sayılı soğutma grubu imalatçısı tarafından imal edilen manyetik yataklı soğutma gruplarının Avrupa’daki öncü imalatçılardan biri de CLINT firmasıdır.
CLINT markasının ürün gamında su soğutmalı 292-3912 kW, hava soğutmalı 248-1460 kW arası soğutma grupları mevcuttur. Heat recovery, remote kondenser ve free cooling modelleri olduğu gibi, su soğutmalı modellerde, soğutma kulesi ve dry cooler’lar ile çalışabilen ayrı modelleri de mevcuttur. 2007’den beri distribütörlüğü Klimateknik tarafından gerçekleştirilen CLINT soğutma gruplarının Türkiye’deki ilk turbocor uygulaması 2012 yılında gerçekleştirildi ve geçen 5 senede turbocor soğutma gruplarında ciddi bir tecrübe elde edildi. Türkiye’de çalışan tüm turbocor soğutma grupları Klimateknik tarafından temin ediliyor. Mevcut tüm turbocor soğutma gruplarına, özel eğitimli, Klimateknik merkez servisince hizmet veriliyor. CLINT manyetik yataklı soğutma gruplarını vidalı ve klasik santrifüj soğutma gruplarından ayıran en önemli avantajları;
1-Yüksek verim değerleri: Mevcut soğutma gruplarından yüzde 30 ilâ yüzde 50 arasında daha verimlidir. Yüksek verim; sürtünmesiz kompresör dizaynı, DC elektrik motoru ve yüksek verimli soğutma grubu komponentleri ile sağlanmıştır. Hava soğutmalı gruplarda EER 4, ESEER 6; su soğutmalı gruplarda ise EER 6,5 ESEER 10,5 değerlerine ulaşılır. Yıllık çalışma saati 4000’in üzerindeki tesislerde diğer soğutma gruplarına karşı amortisman süresi 1,5 yıl civarındadır. Dolayısıyla fabrika, veri merkezi, otel, hastane ve AVM’ler için ideal soğutma gruplarıdır.
2-Çok düşük ses seviyesi: Kompresörler sürtünmesiz ortamda ve titreşim üretmeden çalışırlar. Montaj sırasında titreşim takozu gerektirmezler. Klasik hava soğutmalı soğutma gruplarından 11 dba, klasik su soğutmalı soğutma gruplarından ise 6 dba daha sessizdirler.
3-Çoklu kompresör dizaynı ve yedekleme: Kapasite aralığına göre 1 ilâ 6 kompresör aralığında imal edilip, herhangi bir kompresör devre dışı kaldığında sadece arıza yapan kompresörün kapasitesi kadar kapasite kaybına uğrar. Oysaki tek kompresörlü santrifüj soğutma gruplarında, kompresör arızasında tüm soğutma grubu soğutma yapamaz. Dolayısıyla manyetik yataklı soğutma grupları kullanılması durumunda dizayn aşamasında büyük kapasitelerde yedekleme yapılmasına ihtiyaç yoktur.
4-Entegre frekans invertörleri: Her bir kompresörde ayrı ayrı entegre frekans invertörü mevcut olup, soğutma grubu çok düşük yüklerde kalkış yapabilir, ara yüklerde çok verimli çalışabilir. Her bir kompresör kapasitesini yüzde 15’e kadar düşürebilir, 6 kompresörlü 3900 kW’lık bir turbocor soğutma grubunda kapasite yüzde 2,5’a kadar düşebilir. Ayrıca frekans invertörleri için harmonik filtreler standarttır.
5-Surge koruması: Frekans invertörünün ve tüm kompresör elektronik donanımının kompresör üzerinde bulunmasından dolayı mekanik aksamla uyum içerisinde çalışabilir ve değişimlere anında tepki verebilir. Manyetik yataklı soğutma gruplarında santrifüj soğutma gruplarının aksine surge problemi yaşanmaz ve turbocor soğutma grubu minimum yüklerde çalışabilir.
6-Çevreci soğutucu akışkan R 1234ze: ODP değeri 0 olan R 134 a’lı klasik modellerin dışında, ayrıca ODP=0 ve GWP değeri 1’in altında olan ve Kyoto Protokolü F-Gas 2014’e uygun çevreci yeşil R 1234 ze kompresörlü hava ve su soğutmalı soğutma grupları mevcuttur.
7-Bakım: Manyetik yataklı kompresörler mekanik olarak hiçbir bakım gerektirmez. Ayrıca yağ gerektirmedikleri için yağ, yağ filtresi değişimi maliyetleri de söz konusu değildir. Oysaki vidalı ve santrifüj kompresörlerin yüksek yıllık bakım maliyetleri mevcuttur. Özellikle santrifüj soğutma gruplarının overhaul bakımları 20 bin-25 bin eurolara ulaşabilir.
8-Daha kompakt boyut ve düşük ağırlık: Turbocor kompresörler çok daha düşük boyutlarda ve yüksek verimle, diğer kompresörlerle aynı soğutma kapasitesini verir. En büyük turbocor kompresör 120 kg’dır. Bu doğrultuda diğer soğutma gruplarına göre boyutları çok daha kompakt ve ağırlıkları düşüktür. Kompresör ağırlığının düşük olması hem soğutma grubuna servis verilmesini hem de gerektiğinde değiştirilmesini kolaylaştırır. Ayrıca dar mahallere demonte olarak sevk edilip, sahada monte edilebilir.
9-Uzun ömür: Manyetik yataklı kompresörlerde sürtünme ve titreşim olmadığından dolayı yıpranma çok yavaştır. İlk imal edildiği zamandan (16 yıldan) beri hiçbir mekanik arıza görülmemiş olup, manyetik yataklı kompresörlere henüz mekanik ömür öngörülememiştir.
10-Optimizasyon yazılımı: Birden fazla manyetik yataklı soğutma grubu kullanıldığında, tüm soğutma gruplarını en verimli noktada çalıştıracak, soğutma gruplarını eş yaşlandıracak ya da soğutma gruplarının bir bölümünü yedekte tutacak, diğerlerini verimli noktalarda çalıştırabilecek, kullanıcının isteyeceği senaryoya uygun makineleri optimize edecek yazılım soğutma grubu ile beraber temin edilebilir.
11-Yüksek verimli ısı değiştirgeçleri: Flooded evaporatörler ile evaporatör verimi artırılmıştır. Ayrıca basınç düşümü klasik evaporatörlere göre daha düşüktür. Hava soğutmalı cihazlarda hem microchannel kondenser hem de bakır boru alüminyum kanat kondenser opsiyonu bulunur. Microchannel kondenser daha verimlidir. Klasik kondenserlere göre, basınç düşümü yüzde 25, soğutucu akışkan oranı yüzde 25 ve ağırlığı yüzde 65 daha düşüktür.
12-EC kondenser fanları: Standart, frekans invertörlü ve EC kondenser fanlı hava soğutmalı chiller opsiyonları mevcuttur. EC kondenser fanları ile daha yüksek ara yük verimlerine ulaşılabilir.
13-Web monitoring: Tüm cihazlarda standart GPRS/EDGE/3G/TCP-IP protokolleri ile uzaktan kumanda ve görüntüleme imkânı mevcuttur. Soğutma gruplarına, imalatçı tarafından ulaşım imkânı olup, servis ihtiyacı duyulduğunda gerektiğinde fabrikadan müdahale yapılabilir. Görüntüleme son kullanıcı tarafından da gerçekleştirilebilir.
14-Proses, endüstriyel soğutma ve veri merkezi uygulamaları: Turbocor soğutma grupları HVAC uygulamaları dışında; plastik sektörü ya da veri merkezi gibi yüksek sıcaklık çıkış suyu uygulamalarında kullanılır ve çok yüksek verim değerlerine ulaşılır. 18 ˚C sıcaklığa kadar, çıkış suyu alınabilir. Yine bu tür uygulamalarda, free cooling turbocor soğutma gruplarıyla daha da yüksek verim değerlerine ulaşılabilir. Dış hava sıcaklığı istenen su sıcaklığının altına düştüğü zaman, kompresör kendini kısar ve su, free cooling bataryasında dış hava ile soğutulur. Hava daha fazla soğuduğu zaman kompresör tamamen durur ve gerekli soğutmanın tamamı free cooling ile yapılır. Turbocor soğutma grupları, 0 ˚C’nin altında çıkış suyu gerektiren ilaç, gıda, kimya gibi endüstriyel soğutma uygulamalarında da kullanılır. Yüksek verim ve teknolojisi, sessiz tasarım ve servis kolaylığı ve bakım gerektirmemesi ile manyetik yataklı turbocor kompresörler hızla klasik kompresörlerin yerini almaktadır.