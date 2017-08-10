Çevre dostu DURAMAX

Gf Hakan Plastik’in tescilli markası DURAMAX, sızdırmazlık özelliği ile yer altı su kaynaklarının korunmasında etkili oluyor.
Türkiye’nin ilk ve tek PP koruge
boru üreticisi olan GF Hakan Plastik, tescilli markası DURAMAX boru sisteminin üstün özellikleri ile tüm drenaj sistemleri için güvenli ve ekonomik çözümler sunuyor.
Tüm yerüstü ve yeraltı boşaltma sistemleri,
kanalizasyon sistemleri, endüstriyel atık su drenaj sistemleri, yağmur suyu tahliye sistemleri, vb. alanlarda kullanıma uygun olarak geliştirilen DURAMAX çok katmanlı boru sistemi, TS EN 13476-3-A1 sistem standartlarına göre HDPE’ den (Yüksek Yoğunlukta Polietilen) ve PP’ den (Polipropilen) üretiliyor.
Hem hafif, hem güvenli
Beton borulara oranla 30 kat daha hafif olan DURAMAX, nakliye, kurulum ve kullanım konularında kolaylıklar sağlıyor. Çift katmanlı yapısı ile sızdırmazlık; sağlam ve kırılmaz fiziksel özellikleri ile dayanıklılık; yüksek kimyasal direnci ile atık sulardaki aşındırıcı kimyasallara karşı direnç özellikleri ile suların güvenli şekilde transfer edilmesine imkan sunuyor.
Aşınmalara karşı dayanıklılık
gösteren sistem, PP malzemeden üretildiğinde 60-65 °C kadar, HDPE malzemeden üretildiğinde 30-35 °C sıcaklıklara kadar sıvı transferine imkan tanıyor.
150mm’den 1000mm’ye kadar
muflu veya mufsuz borular ve ek parçalardan oluşan sistem, sızdırmazlık özelliği ile boru içindeki atık suların yer altı su kaynaklarına karışmasını önlüyor. Bu özelliği ile çevrenin korunmasına katkı sağlayan DURAMAX, ayrıca geri dönüşebilir olma özelliği ile de çevre dostu bir ürün olduğunu kanıtlıyor.