Caleffi Hydronic Solutions Türkiye’ye gelişinin 1’inci yılını kutluyor

Doğa dostu, inovatif, teknik anlamda güçlü olan şirket 17 Mayıs’ta dostları ve iş ortakları ile bir araya geldi. Caleffi Türkiye Genel Müdürü Serkan Sungun’un da konuşmasında belirttiği gibi, “Caleffi ailesi ile Türkiye’nin Isıtma Soğutma Sektörünün önde gelenleri bu vesileyle resmen tanıştı.”
The Ritz Carlton’da gerçekleşen Lansman Toplantısında Caleffi iş hayatında samimiyetin, şeffaflığın ve ilkeli çalışmanın önemini hatırlatarak, başarının sırrını bu değerlerde gördüğünü belirtmiş oldu.
Elbette ki bu değerlerin – özellikle bizim sektörümüzde – teknik anlamda desteklenmeden bir anlam kazanması olamazdı. Caleffi teknik kabiliyetlerinin kapasitesini ve ürünlerini nasıl premium kalitede ürettiğini bu Toplantı vesilesiyle anlatma fırsatı buldu.
Katılımcılar, büyük kaideler ile bazı ürünlerin kendilerini, yaşayan sistem panelleri ile de işleyiş sistemlerini inceleme fırsatı buldular.
Caleffi ürünleri arasında en yenilikçi ve dikkat çekici olan Dynamical, Dirtmag (Manyetik Tortu Tutucu), PICV ve Fan Coil Kit’in kaideleri fuaye alanında sergilendi.
Caleffi Türkiye Genel Müdürü Sayın Serkan Sungun yapmış olduğu açılış konuşmasında Caleffi Türkiye’nin vizyonuna, ekibine ve gelecek planlarına değindi. Caleffi Türkiye’nin sahip olduğu teknik kabiliyetin ve kapasitenin genç, dinamik, donanımlı mühendis ekibinden ve premium kalitedeki ürünlerinden kaynaklandığından bahsetti. Sungun, Caleffi ilkelerinin temelini oluşturan “insan faktörü”ne değinerek; Caleffi’nin hem İtalya’da hem de hemen hemen tüm dünyadaki başarısının arkasında “insan faktörü”ne verilen önemin ve
“aile sıcaklığı”nın olduğundan söz etti. Caleffi Türkiye’nin de bu yaklaşımı devam ettireceğini söyleyerek sözü Caleffi S.p.A Genel Müdürü Sayın Giovanni Monti’ye bıraktı. Monti de Caleffi’nin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreçlere ve başarılara değinerek; Caleffi’nin niçin Türkiye pazarına girdiğinden ve bu süreçte yaşananlardan bahsetti. Son olarak Caleffi S.p.A. Pazar Araştırma Direktörü Sayın Domenico Mazzetti sözü aldı ve Caleffi’nin teknik konulara yaklaşımı ile hem dünyada hem Türkiye’de sektörün teknik ihtiyaçlarına yaklaşımından bahsetti.
Konuşmaların en ilgi çekici bölümlerinden birisi, Sayın Serkan Sungun’un Caleffi Türkiye’nin satış öncesinden siparişe, mal tesliminden satış sonrasına kadar bütün Caleffi deneyiminden maksimum memnuniyet amaçladığını anlattığı bölüm oldu. Bunun için gerekli olan ürün performansı ve kalitesi ile gereken tüm teknik kabiliyetin Caleffi bünyesinde mevcut olduğu vurgulandı.
Kısa bir aradan sonra gazeteci/yazar, tv programcısı ve yeni nesil yaşam uzmanı Sayın Serdar Kuzuloğlu sahne aldı. Sunumunda teknoloji ve dünyadaki trendlere yer veren Kuzuloğlu geçmişten günümüze güncel ve çarpıcı örneklerle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.
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