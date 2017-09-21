Bremen – Weser Ems, Mercedes Benz Ticari Araç Merkezi’nde Armaflex Ultima kullanıld

Ticari araçlara dair bilgi birikiminin tek bir noktada toplanması amacı ile projelendirilen Bremen, Weser Ems’deki Mercedes Benz Ticari Araç Merkezi 42,000 m2 bir alana yayılmaktadır. Sadece bir yıllık bir inşaat sürecinin ardından son teknolojilerle donatılmış, 120 kişinin hizmet vereceği merkez kapılarını Kuzey Almanya müşterilerine açmıştır.
Daimler İnşaat Bölümü yapının inşaatında özellikle sürdürülebilirlik konsepti üzerinde durmuş ve bu örnek projenin servis binasının çatısında 730 m2 fotovoltaik sistem tercih edilmiştir. Güneş panelleri ile merkezin elektrik ihtiyaçlarının sağlanması planlanmakla beraber, sistem elektrikli araçların şarj edilebilmesi için de kullanılmaktadır. Su yönetimi sistemi de örnek teşkil etmektedir. Zira sadece içme suyu şehir şebekesinden alınmakta, diğer su ihtiyaçları (araba yıkama ve tuvalet gibi) proje alanındaki bir kuyudan temin edilmektedir. Araç tamir ve araba yıkama istasyonlarındaki su biyolojik işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilmektedir.
Armacell, Armaflex Ultima ile 3 koldan koruma:
Yoğuşma kontrolü, enerji sarfiyatı, düşük yoğunlukta duman oluşturma
199kW’lık su soğutmalı iklimlendirme sistemi dahilindeki besleme hatları 6 °C, dönüş hatları ise 12°C sıcaklığındadır. Dirk Diedrichsen TGA (Siegen) projelendirme bürosu bu noktada yangın durumunda Euroclass (EN 13501-1) B/BL-s1,d0 -düşük yoğunlukta duman oluşturma- sistem güvenliği sunan Armaflex Ultima yalıtım sistemini tercih etmişlerdir. Konu ile ilgili olarak ilgili Proje Danışmanı Dirk Diedrichsen’in yorumu söyledir: ‘Armaflex Ultima ile Chillventa fuarında karşılaştık. Teknolojisi ve sunduğu yüksek yangın güvenliği ile hemen dikkatimizi çekti. Armaflex Ultima yoğuşma güvenliği ile birlikte sunduğu yangın durumunda minimal duman oluşturma özelliği ile soğuk hatlarda bizim için tek tercih durumuna geldi. Ayrıca bunun üzerine özellikle teknik tesis mahallerinde, hızlı bir montaj ile iyi de bir görsel yakaladık.’
Daimler İnşaat Grubu mühendisleri de son teftişlerinde Armaflex Ultima’nın montaj hızı ve uygulama sonrası durumu ile ilgili çok olumlu görüşler belirtmişlerdir. Yıllara meydan okuyan ve yaşlanma etkilerine karşı son derece mukavim Armacell tarafından patentli Armaprene özel teknolojisi ile Armaflex Ultima bu manada projelenen binanın servis ömrü boyunca, enerji sarfiyatı, yoğuşma kontrolü ve yangın güvenliği konularında etkin bir koruma sunacaktır.
Proje Künyesi:
Proje Adı: Bremen, Weser Ems’deki Mercedes Benz Ticari Araç Merkezi
Operatör: Daimler AG (Stuttgart)
Müşteri: Daimler İnşaat & Yatırım GmbH (Berlin, Almanya)
Danışman: Dirk Diedrichsen Mühendislik Bürosu TGA (Siegen, Almanya)
Yalıtım Taşeronu: K&N Isoliertechnik (Stendal, Almanya)
Kullanılan Armacell ürünleri: 700 m Armaflex Ultima yalıtım borusu, Armaflex Ultima 700 yapıştırıcı