Bosch Termoteknik’e ISO 10002 sertifikası

Bosch Termoteknik Müşteri İletişim Merkezi,
belgelendirmesi TÜV Austria Turk tarafından yapılan ISO 10002 sertifikasını almaya hak kazandı.
Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarına hız veren Bosch Termoteknik Müşteri İletişim Merkezi; müşteri talep, memnuniyet ve şikayetlerinin yönetiminde uluslararası bir standart olan ISO 10002 belgesini almaya hak kazandı.
Müşteri şikayetlerini markanın gelişimi ve sunduğu hizmetlerin iyileşmesi adına bir fırsat olarak gören Bosch Termoteknik Müşteri İletişim Merkezi bu şikayetlerin yönetiminin en doğru şekilde yapıldığını uluslararası ölçekte tescillemiş oldu. Telefon, web, sosyal medya elektronik posta, canlı destek ve görüntülü görüşme gibi bir çok kanaldan gelen müşteri talep ve şikayetlerinin otomatik olarak tek bir platformda toplayan Bosch Termoteknik kullandığı Bosch Focus platform ile iklimlendirme sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor. Her bir müşteri talebinin farklı bir numara ile sisteme kaydedildiği platform ile müşteriye özel çözümler sunarak, süreç sonunda otomatik olarak müşteri memnuniyetini ölçüyor.
Müşteri odaklı hizmet anlayışının önemini vurgulayan Bosch Termoteknik Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya Satış Genel Müdürü Zafer Polat “ Bosch Termoteknik olarak müşterilerimizin beklentilerini analiz edip tüm iş modellerimizi bu yaklaşıma göre kurguluyoruz. Verdiğimiz hizmetin kalitesini artırarak tüm müşterilerimizi birer marka elçisi olmasını hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık ve bu sertifikayı almaya hak kazandık’’, şeklinde açıklama yaparak sertifikayı TÜV Austuria Turk Genel Müdür’ü Yankı Ünal’dan teslim aldı.