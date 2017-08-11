Bosch Termoteknik Yetkili Servisleri ile birlikte dijital geleceğe!

Bosch Termoteknik,
geleneksel Yetkili Servis Toplantısını, Türkiye genelindeki servis yetkililerinin katılımıyla İzmir ve Manisa’da gerçekleştirdi.
Bosch Termoteknik Türkiye çalışanları
ve yetkili servisleri, 2017 Yetkili Servis Toplantısı’nda bir araya gelerek, hem 2016 yılını değerlendirdi, hem de 2017 yılı için motivasyon sağladı. Toplantıda konuklara, Bosch Termoteknik’in dijitalleşen dünyaya verdiği önem ve bakış açısı vurgulandı. toplantı, ‘Hep Birlikte Dijital Geleceğe’ temasıyla gerçekleştirildi.
Toplantının birinci günü İzmir
Swissotel’de gerçekleştirilirken, ikinci güne Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası bünyesindeki Termoteknoloji İnovasyon Merkezi’nde inovatif projeler hakkında sunumlar ve fabrika turu ile devam edildi.
Bosch Termoteknik Türkiye,
Ortadoğu ve Kafkasya Satış Genel Müdürü Zafer Polat, Servis Departmanı Müdürü Nazif Özakıncı ve yöneticilerin de katıldığı toplantıda, 2016 yılında müşteri memnuniyeti değerlendirmesi kategorisinde dereceye giren ilk 5 servis ile kurumsal kimlik ödülü kategorisinde dereceye giren ilk 8 servise plaketleri takdim edildi.
Bosch Termoteknik yetkilileri, toplantının soru-cevap bölümünde katılımcılardan gelen soruları cevapladılar.
Yetkili servisler Erdil Yaşaroğlu ve Gala Gecesi Yemeği ile stres attılar
Yetkili Servis Toplantısı’nda karikatürist Erdil Yaşaroğlu’nun mizah içeren konuşması ile yetkili servisler, yoğun iş gündeminden uzaklaşıp stres atma imkanı bulurken, birinci günün sonunda İzmir Swissotel’de gerçekleştirilen gala yemeğinde ise keyifli vakit geçirdiler.
Farklı kentlerden gelen katılımcılar ikinci gün Manisa’da
düzenlenen fabrika turu ile üretim ve AR-GE alanlarını ziyaret edip, aynı zamanda Termoteknoloji İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen proje sunumları ile dijitalleşen uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı buldu.
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