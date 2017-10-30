Bosch Termoteknik, Türkiye’nin En İyi Kombi Ustasını Seçti

Bosch Termoteknik’in bir ilke imza attığı Türkiye’nin en iyi kombi ustası yarışması 12 Eylül tarihinde Manisa Fabrika’daki Bosch Termoteknik İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşti.
10 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında ön elemesi gerçekleşen yarışmaya 700 usta katıldı. www.eniyikombiustasi.com adresindeki testi en doğru ve en hızlı şekilde bitiren 20 finalist İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen final için yarıştı.
Tüm gün süren yarışmaya Samsun, İstanbul, Çanakkale, Ankara, Adana, Uşak, Malatya, Kırşehir ve Elazığ’dan ustalar katılım sağladı. Teknik sorular ve kombi montajı gibi zorlu etaplardan geçen finalistlerin tüm işlemleri, oluşturulan hakem heyeti tarafından bir sonraki etaba geçebilmeleri için denetlendi. Hızlı olmanın yanı sıra en doğru işlemi de gerçekleştirmenin önemli olduğu yarışmada en yüksek puanı alan ilk 3 finalist büyük finale kalmaya hak kazandı.
Sektörün önemli isimlerinden GAZBİR Genel Sekreteri Ali İhsan Sılkım, GAZMER Genel Müdürü Mustafa Ali Akman, Tesider Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yorulmaz ve Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Öğretim Görevlisi Fevzi Balkan’ın bulunduğu jüri tarafından yapılan puanlamalar ve değerlendirmeler sonucu büyük final etabında sıfırdan bir kombi montajı gerçekleştiren finalistlerden Cafer Sadık Kaya Türkiye’nin en iyi kombi ustası seçildi.
20.000 TL’lik teknoloji hediye çeki kazanan Türkiye’nin en iyi kombi ustasına ödülü Bosch Termoteknik Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya Satış Genel Müdürü Zafer Polat ve Bosch Termoteknik Fabrika Teknik Genel Müdürü İrfan Bayrak tarafından takdim edildi.
İkinci olan Serkan Yükselen’e 5000 TL değerinde Bosch beyaz eşya çeki; üçüncü olan Selahattin Karabıyık’a ise 2000 TL değerinde Bosch profesyonel el aletleri seti hediye edildi.
Ödülleri teslim eden Polat, “Isıtma, soğutma ve havalandırma sektörü için ustalarımızın sadece montaj yapan değil, aynı zamanda son kullanıcıya en kaliteli ve en doğru hizmet vermesini amaçladığımız marka temsilcileri olduğunun altını çizmek isterim. Biz de Bosch Termoteknik olarak ustaların sektörümüz için önemini tekrar vurgulamak, onlarla bağımızı kuvvetlendirmek ve yetkinliklerini artırmak amacıyla yarışmamızı yapmaya karar verdik. Yarışmamıza katılan tüm ustalarımıza teşekkür eder ve Türkiye’nin en iyi kombi ustası yarışmasını kazanan ustamızı tebrik ederim.’’ diyerek yarışmayı sonlandırdı.
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