BizimTepe Aydos Evleri Ekin Endüstriyel MIT Markasını Tercih Etti.

Türkiye’nin Isıtma Soğutma sektöründeki öncü Firması Ekin Endüstriyel , ‘’MIT’’ markalı ürün grubu ile en çok tercih edilen markalar arasında .
Halk GYO ve Vakıf GYO tarafından İstanbul Sancaktepe bölgesinde
Aydos Ormanlarının yanında , 227.936 m2 arazi üzerine , Toplamda 1037 adet konuttan oluşan Bizim tepe Aydos projesi Ekin Endüstriyel MIT markasını tercih etti. Büyük Projede Genç Mühendislik ve Ekin Endüstriyel MIT markası birlikte yer alarak mekanik tesisat alanında çözüm sunmayı hedefliyor.
Üretim kapasitesi , inovatif tasarımları , mühendislik hizmetleri,
satış öncesi ve sonrası müşteri odaklı yaklaşımı ile bir çok projede yer alan Ekin Endüstriyel ‘’MIT’’ ürünleri , dev projelere imza atarak Türkiye’de Isıtma soğutma alanlarında ileri teknoloji prensibiyle çözüm sunmayı hedefliyor.