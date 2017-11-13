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BizimTepe Aydos Evleri Ekin Endüstriyel MIT Markasını Tercih Etti.

BizimTepe Aydos Evleri Ekin Endüstriyel MIT Markasını Tercih Etti.

Engin Ay | 13 Kasım 2017 |
BizimTepe_mechanic_dergisi

Türkiye’nin Isıtma Soğutma sektöründeki öncü Firması Ekin Endüstriyel , ‘’MIT’’ markalı ürün grubu ile  en çok tercih edilen markalar arasında .

Halk GYO ve Vakıf GYO tarafından  İstanbul Sancaktepe bölgesinde

Aydos Ormanlarının yanında , 227.936 m   arazi üzerine , Toplamda 1037 adet konuttan oluşan Bizim tepe Aydos projesi Ekin Endüstriyel MIT markasını tercih etti. Büyük Projede Genç Mühendislik ve Ekin Endüstriyel MIT markası birlikte yer alarak mekanik tesisat alanında çözüm sunmayı hedefliyor.

Üretim kapasitesi  , inovatif tasarımları , mühendislik hizmetleri,

satış öncesi ve sonrası müşteri odaklı  yaklaşımı ile bir çok projede  yer alan Ekin Endüstriyel ‘’MIT’’ ürünleri , dev projelere imza atarak Türkiye’de Isıtma soğutma alanlarında ileri teknoloji prensibiyle çözüm sunmayı hedefliyor.

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