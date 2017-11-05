Beylikdüzü’nde Yükselen Vira İstanbul Projesinde De DAF Enerji Tercih Edildi…

İstanbul Avrupa yakasında, inşaat sektörünün hızlı gelişmekte olduğu
Beylikdüzü bölgesinde DAF Enerji’nin hâkimiyeti devam ediyor. Gül Proje tarafından 92.000 m2lik geniş bir arazi içinde ve toplam 17 blok olarak yapımı devam eden Vira İstanbul projesinde, DAF Enerji’nin Yüksek Verimli Thermotherm Serisi ısı istasyonları ve yeni nesil DAF Sonicheat + kalorimetreleri kullanıldı.
Özel MicroPlate Tasarımlı Yüksek Verimli Eşanjörleri kullanan DAF Enerji Isı
İstasyonları yazın düşük kazan sıcaklıklarında çalışma imkanı sağlamakla kalmayıp kışları da verimli ve konforlu bir kullanım sıcak suyu üretmektedir. DAF Enerji ısı istasyonları merkezi sistemle ısınan konutlarda kullanım sıcak suyunun hazırlanması ve daire ısıtmasının balanslanması için kullanılır. Hızlı termostatik vana sayesinde kayıplar minimumdur. EPP eşanjör izolasyonu standarttır böylece ısı kayıpları minimuma indirilmiştir. Kompakt yapısı ile montajı son decere pratik ve kolaydır. AISI 316L paslanmaz çelik eşanjör ve borulamasıyla mükemmel dayanıma sahiptir. Sağlık anlamında kullanım sıcak suyu ihtiyaç anında hazırlandığı için “lejyonella” riski yoktur. Daire içinde bir yanma prosesi gerçekleşmez ve baca bulunmadığı için zehirlenme riski oluşmaz.
DAF Enerji’nin Vira İstanbul projesinde kullanılan diğer ürünü olan DAF SonicHeat+ ultrasonik
kalorimetre de yenilikçi özellikleri ile dikkat çekiyor. Kalorimetre pazarında tamamen yeni bir bakış açısı oluşturacak olan DAF SonicHeat+ yeni nesil Cortex İşlemcisi sayesinde yüksek performans ve düşük pil tüketimine sahip olacak. Ayrıca değiştirilebilir pil özelliğine de sahip olacak olan yeni kalorimetrenin diğer önemli bir özelliği EN 1434 Class 2’ye göre sınıfının en iyi doğruluk oran aralıklarından birine sahip olacak olması. Patentli gövde tasarımı ile de ön plana çıkan DAF SonicHeat+ bu sayede kendi sınıfındaki en düşük basınç kaybı değerlerine de sahip olurken özellikle ısı istasyonları ile kullanımında ön plana çıkıyor. Kirden, pastan ve korozyondan etkilenmeyen bu tasarım sayesinde rakipsiz uzun kullanım ömrüne sahip olan DAF SonicHeat+, özellikle kullanıcı tarafında da büyük memnuniyet yaratmaya devam ediyor.