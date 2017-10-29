Baymak’tan Tek Tıkla Servis Hizmeti

Şikayet yönetimi ve yönetim sonrası müşteri algısının
ölçümlendiği Müşteri Deneyim Endeksinde, Isı Sistemleri kategorisinde ilk sıraya yerleşen Baymak, sadece satış sürecinde değil satış sonrasında da müşterilerine verdiği değeri göstermeye devam ediyor.
Baymak, servis hizmeti almak isteyen müşterilerine www.baymak.com.tr adresi üzerinden online hizmet vermeye başladı. Müşterilerine en hızlı servisi sunmayı hedefleyen Baymak, web sitesi üzerinden sunduğu hizmetle, cihazının ilk çalıştırma ve garanti başlangıcı talebine hızlıca çözüm üretiyor.
Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır konuyla ilgili; “Müşterilerimizle temas ettiğimiz her noktada mevcut işlemlerini nasıl kolaylaştırabileceğimiz sorusuyla yola çıkıp, kısa zamanda “Self Servis” projemizi hayata geçirdik” dedi.
Betül Başkır, “Self Servis uygulaması müşterilerimizin web sayfası üzerinden servis taleplerini kendilerinin oluşturabilecekleri bir uygulama. Müşterilerimiz bazen bir toplu taşıma aracında bazen bir toplantı arasında servis taleplerini self servis uygulaması ile saniyeler içerisinde web sitemiz üzerinden yapabiliyor. İhtiyaç duyulan her an her yerden yetkili servis talebinde bulunabilecek olan tüketicilerimiz bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecekleri gibi randevu tarih ve saati konusunda tüm özel taleplerini uygulama üzerinden iletebiliyor. Böylece müşterilerimizin zamanını en etkin şekilde kullanmaları konusunda fayda yaratmış oluyoruz. Bu proje, sosyal medya ve çağrı merkezimizdeki uygulamalar gibi “Müşterilerimizin sesini duyalım” felsefesinin sonucunda hayata geçti. Self Servis, Baymak’ın tüketicileriyle olan güçlü ve hızlı temas noktalarından biri haline geldi.
Bu felsefe Baymak’ın müşterilerine temas ettiği her noktada bir uygulamaya dönüştü. Yaptığımız araştırmalar müşterilerimizin yaşadıkları deneyimle ilgili geri bildirimlerini paylaşmak konusunda eskiye göre daha cesur olduklarını gösterdi. Biz de paylaşımlar için müşterilerimize hep teşekkür ettik ve daha fazlasını sunma hedefiyle çalıştık. Bu sebeple müşterimizin Baymak ile deneyim yaşayabileceği noktalardan biri olan yetkili servislerimizi bakım-onarım hizmeti veren bir yer olmaktan çıkarıp; müşterilerimiz ile ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz yerler olarak konumlandırdık. Amacımız en iyi ürünü en iyi deneyimle birleştirerek, müşterilerimizde iz bırakmak” diyerek uygulama hakkında bilgi verdi.
Baymak müşterileri için geliştirilen sistemde tüm kayıt ve randevu talepleri, tamamen online olarak gerçekleştiriliyor. İletişim bilgilerini giren kullanıcının cep telefonuna doğrulama kodu geliyor. Doğrulama kodunu teyit ettikten sonra adres bilgilerini doldurarak, kendi randevu tarih ve saatini seçebiliyor. Talebini web üzerinden veren müşteriler kısa zaman içerisinde yetkili Baymak servisinden hizmet alabiliyor.
Baymak internet sitesi üzerinden online servis kaydı yaptıran müşteriler, zamandan kazanarak hızlı bir şekilde çözüm bulabiliyor.