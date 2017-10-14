Baymak, PV Sistemleriyle temiz enerji üretimini tüm hızıyla desteklemeye devam ediyor

Isıtma sektöründeki 48 yıllık tecrübesiyle sektörün öncü isimleri arasında yer alan Baymak,
her kapasiteye uygun PV paket sistemleriyle güneş enerjisinden elektrik üretmeyi destekliyor. Türkiye genelindeki geniş bayi ve servis ağını bu alanda da güçlendiren Baymak, PV sistemleriyle Emlak Konut projelerinin de tercihi oldu.
Türkiye coğrafi konumu sebebiyle, özellikle de dünyanın güneşlenme kuşağına denk gelen güney bölgeleriyle, güneş enerjisinden elektrik üretimi için yüksek bir potansiyele sahip. Sürdürülebilir bir gelecek için temiz enerjinin rahatlıkla kullanılabilir olduğu ülkemizde fotovoltaik sistemler ile bu konunun temellerini atan Baymak, ulaşılabilir çözümleriyle tüketiciye kendi enerjisini üretebileceği, çevre dostu paket sistemleri sunuyor.
Baymak, Türkiye genelinde güçlendirdiği bayi ve servis yapısı, her kapasiteye uygun paket seçenekleri ve sağladığı finansman kolaylığıyla, temiz enerji kullanımının yaygınlaşması için çalışıyor. Baymak güvencesi ve Türkiye’de ki geniş bayi ağı sayesinde, tüketiciler ihtiyaçları olan sisteme kolayca ulaşabiliyor. Uzman ekipler tarafından tamamlanan kurulumlar ve projeler için kullanım sırasında karşılaşılabilecek tüm sorunlar eğitimli Yetkili Teknik Servisler sayesinde hızla müdahale edilerek sistemin sorunsuz çalışması sağlanıyor. Baymak ödeme kolaylığı sağlayan finansman modelleriyle de bütçe dostu projeler sunuyor.
Baymak, güneşten elektrik üreten fotovoltaik sistemlerle ilgili 3, 5, 10, 15 ve 20 kW gücünde olmak üzere 5 farklı paket, daha büyük kapasiteler için de alternatif proje çözümleri sunuyor. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik ihtiyacına karşılık 3-5 kW, 10 dairelik bir apartmanda ise ortak mahal kullanımı için 5-10 kW‘lık bir sistem kurulabiliyor. Güneşten elektrik üretmenin maliyeti başlangıç aşamasında yüksek izlenimi uyandırmasına karşın 30 yılın üzerinde üretim ömrü olan sistemler sayesinde tükenmeyen elektrik ihtiyacı sonsuz bir kaynakla karşılanmaya, hatta tüketilenden fazlasını üretmesi durumunda, satabilmeye olanak sağlıyor.
Bu konuda geliştirilen politikaların başında 3 Temmuz 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği geliyor. Yeni yönetmelikle artık çatı üzerinde kendi ihtiyacını karşılamak üzere tesis edilecek güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri için yapı ruhsatına ihtiyaç duyulmayacak. Diğer yandan, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma doğrultusunda 2017 yılı içerisinde yapılacak yönetmelik değişikliği ile öz tüketim amaçlı çatı uygulamalarındaki uzun ve maliyetli yasal prosedürlerin Avrupa örneklerinde olduğu gibi daha hızlı çözümü amaçlanıyor.
Türkiye genelinde yaklaşık 2000 projenin tercihi olan Baymak, PV sistemleriyle de çözüm ortağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Baymak, Başyapı İnşaat’ın Ankara’da yükleniciliğini üstlendiği Emlak Konut Projesi “Sofa Loca” ve Uluslararası Yeşil Bina sertifikası “Leed Gold” standartlarına göre inşaa edilen Çebi Yapı “Green Express” gibi projelerin PV sistemlerini hayata geçiriyor.
Türkiye genelinde PV sistemlerinin yaygınlaşmasını hedefleyen Baymak, küçük paket sisteminin oluşumunu sağlayan ilk firma olmanın yanı sıra uluslararası dağıtım sistemleri modeliyle, dünyada da bu alanda ilklerin sahibi.