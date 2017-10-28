Baymak klimada ilk 8 ayda %37 büyüdü

Isıtmadaki iddiasını soğutmaya taşıyan Baymak, klimada 3 yılda 2 kat büyüdü.
Bir önceki yılın ilk 8 ayına göre klima satış adetlerinde yüzde 37 oranında artış yakalayan Baymak, yıl sonuna kadar yüzde 40’ı hedefliyor.
Baymak, kombi pazarında elde ettiği başarıyı Elegant Plus serisiyle klimada da sürdürüyor. Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayına göre satış adetlerinde yüzde 37 büyüyen Baymak’ın yıl sonu hedefi yüzde 40’a ulaşmak.
Klimada yakaladıkları istikrarlı ve ciddi büyümeyi değerlendiren Baymak CEO’su Ender Çolak “Sunduğumuz yüksek kalite ve optimum fiyatlar ile son üç yılda pazar payımızı yaklaşık iki katına çıkardık, her geçen gün bu oranı yukarı taşımak için yeni teknoloji ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz” dedi.
Bu büyümede 30 Eylül’e kadar devam edecek olan ÖTV oranlarındaki sıfırlamanın etkisinin yadsınamaz olduğunu dile getiren Çolak, “Sektörün 2017’de ortalama %10-15 bandında büyümesini bekliyoruz, ancak ÖTV indiriminin Eylül ayından sonra da devam etmesi halinde kuşkusuz bu büyüme daha da yukarı çıkma şansı yakalayacaktır. Bu şekilde sektörü ivmelendiren desteklerin, üretici firmalar açısından pozitif yansımalarının ekonominin daha da güçlenmesine katkıda bulunacağı ve tüketicilerin bu gelişmelerden fayda sağlayacağı inancındayız” şeklinde konuştu.
Baymak’ın 5 ana ürün grubu içerisinde, 2017 yıl sonu hedeflerinde büyümeyi etkileyen önemli bir yere sahip Elegant Plus Serisi, soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji verimlilik değerleri, ECO Mod, hassas sıcaklık kontrolü ve Silence Mod özellikleriyle sektörün önemli oyuncuları arasındaki yerini aldı.