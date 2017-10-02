Baymak EVOPLUS Sirkülasyon Pompaları Yüzde 70’e Varan Tasarruf Sağlıyor

Baymak EVOPLUS serisi su sirkülasyon pompaları, frekans kontrolüyle yüksek
performans, düşük enerji tüketimi ve kolay kullanım sağlıyor. Konutlardan ticari binalara, otellerden hastanelere kadar birçok farklı projede ısıtma, havalandırma klima ve güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan EVOPLUS serisi, geleneksel sirkülasyon pompalarına göre, yüzde 70’e varan oranda tasarruf sağlıyor.
Baymak’ın çevre dostu ürünleri arasında yer alan yenilikçi EVOPLUS serisi frekans kontrollü sirkülasyon pompaları, ECO dizayn yönetmeliklerine uygun tasarımı sayesinde kullanıcıların yüksek oranda enerji tasarrufu gerçekleştirmelerini sağlıyor.
Konutlardan ticari binalara, otellerden hastanelere kadar birçok farklı projede ısıtma, havalandırma klima ve güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan EVOPLUS serisi, geleneksel sirkülasyon pompalarına göre, yüzde 70’e varan oranda tasarruf sağlarken frekans kontrolü, yüksek performans, düşük enerji tüketimi ile kullanım kolaylığı sunuyor. Gelişmiş teknolojisi ve entegre elektroniği sayesinde, sistemin sürekli optimizasyonunu sağlayan EVOPLUS serisi enerji israfını önleyerek ürünün ömrünü de uzatıyor. Sistemin ihtiyacı olan performansa göre hız ve gücünü kendi ayarlayan EVOPLUS, her uygulamada özelleştirilebilen daha etkili ve verimli bir çalışma sağlıyor.
Baymak EVOPLUS serisi frekans sirkülasyon pompaları max.64 m3/h debi ve max.18 mSS basma yüksekliğine kadar kapasite aralıklarında olup rekorlu ve flanşlı bağlantılı seçenekler sunuyor. Tekli ve ikiz tip versiyonları bulunan seride DN 32 PN6 ‘den DN 100 PN16 bağlantıya kadar farklı ihtiyaçlara çözüm ortağı oluyor.
Kurulum, bakım ve kontrol açısından önemli ölçüde zaman tasarrufu da sağlayan EVOPLUS serisi su sirkülasyon pompaları Baymak güvencesiyle satışa sunuluyor.
Teknik Özellikler
- Akışkan sıcaklığı: -10°C ile +110°C
- Çalışma basıncı: 16 bar (1600 kPa).
- Koruma seviyesi: IP 44.
- Yalıtım sınıfı: F
- Çalışma modları : Oransal fark basınç (ΔPv), Sabit fark basınç (ΔPc), Sabit eğri kontrol modu
- Kurulum: Motor ekseni yatay
- Standart gerilim: tek fazlı 220/240V, 50/60Hz.
- Avrupa Standartlarına uygun: EN 61800-3 – EN 60335-1 – EN 60335-2-51.
- Standart bağlantılar: DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, PN6 / PN 10 / PN 16 (4 delikli ), DN 80 v e DN 100, PN6 (4 delikli) PN10 flanşı ile kullanılabilir.
- İsteğe bağlı özel versiyonlar: DN 80, DN 100 PN 10 / PN 16 (8 delikli)