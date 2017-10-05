Baymak, 2017 yılı ilk çeyreğinde ürün grubuna eklediği
TS EN 676+A2 ve 2009/142/EG belgeli BGE serisi gaz brülörleriyle, Avrupa standartlarına uygun ileri İtalyan teknolojisini tüketicilerine sunuyor.
Baymak BGE serisi, brülör üzerine monte edilmiş elektronik röle ve kumanda sistemi, minimum hava ve gaz basınç presostatları ile tam otomatik olma özelliğine sahiptir. BGE serisinde, yanma odası ön süpürme, otomatik ateşleme sistemi, iyonizasyon alev kontrolü ile yanmada güvenlik önlemlerini de sağlıyor.
Baymak BGE serisi gaz brülörlerinde yanma iyonizasyon çubuğu ile kontrol edilirken, brülörün kontrolü ise brülör üzerine monteli otomatik kontrol panosu ile yapılıyor. BGE serisi güçlü fan yapısı sayesinde yüksek kazan karşı basınçlarını yenebilmekte ve ideal baca çekişini sağlayabilmektedir. Özel tasarım flanşı sayesinde montaj ve özellikle de bakımda yanma kafasındaki önemli tüm parçalara kolayca ulaşıldığından servis ve bakımda kullanıcılara kolaylık sağlıyor.
48 farklı modelde, 17 ile 5.000 kW (14.620 – 4.300.000 kCal/h) kapasite aralığında, 21 mbar ve 300 mbar gaz basınçlarında çalışabilen Baymak BGE Serisi gaz brülörleri, LPG dönüşüm kiti sayesinde doğalgazdan Lpg’ye kolayca dönüşümü de sağlamaktadır. Baymak’ın bu yeni ürün grubu BGE 1 Serisi Tek Kademeli, BGE 2 Serisi Çift Kademeli ve BGE 3 Serisi Oransal modelleri olmak üzere 3 grupta üretilmektedir.
Baymak BGE serisi gaz brülörleri standart olarak kontrol ve kumanda elemanları, gaz hattı armatürleri ile komple teslim edilir.
- Siemens elektronik kumanda rölesi
- Dungs minimum gaz ve hava presostatları
- Ateşleme ve alev kontrolü (iyonizasyon) elektrotları
- Dungs veya Siemens gaz hattı ( filtre, regülatör, çalışma ve emniyet selonoidlerinden oluşan multiblok)