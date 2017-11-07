Batı Afrika’nın İlk Yeşil Binasında Coolflex Damgası

Batı Afrika’nın ilk ticari yeşil binası olan One Airport Square Alışveriş merkezi’nde
ISIDEM Yalıtım’ın LEED sertifikalı tesislerde ürettiği Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü ürünleri kullanıldı.
Ulusal ve uluslararası birçok prestijli projede tercih edilen ISIDEM Yalıtım’ın Coolflex markalı elastomerik kauçuk köpüğü ürünleri, Gana’nın başkenti Akra’da inşa edilen ve Batı Afrika’nın ilk ticari yeşil bina olma özelliği taşıyan One Square Airport Alışveriş Merkezi’nin ısıtma soğutma ve havalandırma sistemlerinin ekipman yalıtımlarında kullanıldı. 2014 yılı Afrika Uluslararası Gayrmenkul Ödülü sahibi One Square Airport Alışveriş Merkezi, Kotoka Uluslararası Havaalanı’na birkaç dakika uzaklıkta bulunuyor.
ISIDEM Yalıtım’ın Eskişehir’de bulunan en ileri üretim teknolojisine sahip tesislerde ürettiği Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok konut, konut dışı binalar ve endüstriyel sanayi tesislerinde tercih ediliyor.
Sektörün en yüksek su buharı difüzyon direnç katsayısı ISIDEM Coolflex’te
Coolflex ürünü Yüksek Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı ile korozyon riskini minimuma indirmek adına μ ≥ 10.000 değeri ile üretiliyor. Bu değer şu ana kadar TSE tarafından tescillenmiş ürünler arasında sektörün en yüksek su buharı difüzyon direnç katsayısı olma özelliği taşıyor. Kapalı gözenekli ve homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde uygulandığı tesisatlarda maksimum termal performans ve yoğuşma kontrolü sağlayan Coolflex ürünleri, TS EN 13501-1 yangın yönetmeliğine göre levhalarda B,s3-d0, borularda BL,s2-d0 yangın performansıyla uluslararası standartlara uygunluğuyla öne çıkıyor.