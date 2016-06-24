Balkanlar’ın en yüksek projesi Sky City’nin tercihi Aironn!

Üsküp’te 281 bin metrekare alanda, 40 katlı dört kuleden ve 60 bin metrekare alışveriş merkezinden oluşan Sky City’nin otopark ve blok havalandırması, Aironn’un ürün gamı içerisinde yer alan aksiyal duman tahliye fanları, aksiyal taze hava fanları, jet fanlar, çatı tipi ve kanal tipi fanlar, merdiven ve asansör basınçlandırma fanları ile sağlanacak.
Balkanların en yüksek projesi olma özelliğine sahip Sky City Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri organizasyonu tarafından Avrupa Gayrimenkul Ödülleri çatısı altında, “Karma Proje” ve “Yüksek Katlı Konut” projesi dallarında iki ödüle sahip.
Otopark havalandırma, merdiven ve asansör basınçlandırma, kanal ve radyal çatı tipi havalandırma, alanında Türkiye’nin yerli fan üreticisi olan AIRONN, 2011 yılından bu yana hayata geçirdiği projeleri ve AR-GE çalışmalarıyla sektörün öncü firmasıdır. İzmit’te bulunan 4.000 metre kare üretim tesisine sahiptir. AIRONN, ürünlerinde yer verdiği yenilikçi teknolojik özelliklerini kendi bünyesinde bulunan AR-GE mühendisleri tarafından geliştirmekte, test etmekte ve kullanılabilirliğini garanti altına aldıktan sonra üretime dâhil etmektedir.
Fabrikasında bulunan, AMCA (Air Movement and Control Association) standartlarına sahip AIRONN Test Laboratuvarı ile tasarımı tamamen AIRONN tarafından yapılmış olan aksiyal fan, hücreli fan ve jet fanların deneysel olarak performans doğrulamalarını gerçekleştirmektedir.
Satış öncesi ve satış sonrası hizmet kalitesini sürdürülebilir ve sürekli hale getiren AIRONN, CFD (Computational Fluid Dynamics: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) çalışmaları ile kendine özgü fan kanadı tasarımlarını kendi bünyesinde yapmaktadır.
AIRONN’un referansları arasında Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü, Batı Şehir, Ağaoğlu 1453, Tema İstanbul, Viaport Venezia, Anka Park, Salank Tüneli, Water Garden İstanbul, Gaziemir Fuar Alanı gibi önemli projeler bulunmaktadır.